En ca de sollicitation, les FAZSOI peuvent appuyer dans la lutte contre les exportations illicites des ressources naturelles.

Opérationnalité. Un volet inhérent aux Forces armées de la zone Sud de l’océan Indien (FAZSOI), selon le général Eric Vidaud, son commandant supérieur. Une opérationnalité qui à entendre ses explications, peut être appliquée à appuyer les pays partenaires dans la région en matière de sécurisation maritime, en cas de sollicitation.

« On peut être une force de frappe mutualisée pour les autres pays tant que cela reste dans le domaine légal », a déclaré le général Vidaud, en marge d’une cérémonie de remise de matériel de communication à l’armée malgache, à la résidence de France, hier. Nouvellement nommé commandant supérieur de la FAZSOI, l’officier général a profité de cette remise de matériel pour se présenter auprès du commandement des Forces armées malgaches.

Durant une discussion avec les journalistes présents, le général Vidaud a expliqué que les FAZSOI étaient une force de souveraineté de la France dans cette zone de l’océan Indien. Une force de présence qui peut aussi intervenir dans « l’exfiltration des ressortissants », lorsqu’ils sont en danger. La lutte contre le trafic de drogue, ou encore, l’immigration clandestine figurent aussi, parmi les missions des FAZSOI.

Envisageable

Dans le cadre de la lutte contre les trafics, la question sur la possibilité ou non pour ces forces françaises d’appuyer Madagascar dans la lutte contre le commerce illicite de ses ressources naturelles, comme le bois de rose, a été posée à leur commandant supérieur. Le fait que les forces de défense malgaches peinent à quadriller nos frontières et nos territoires maritimes facilite la tâche aux trafiquants. Les FAZSOI ont, pourtant, l’avantage d’avoir des bâtiments de guerre à leur disposition.

Selon le général Vidaud, l’option d’un appui des FAZSOI est envisageable. Seule­ment, pour des questions de respect de la souveraineté d’autrui, une intervention des forces françaises de l’océan Indien ne se fera que dans les mers internationales et à la suite d’une sollicitation des autorités malgaches. Toujours en marge de la cérémonie de remise de matériel de communication d’hier, le général Béni Xavier Rasolofo­nirina, ministre de la Défense nationale, a indiqué, lui aussi, que c’était une solution envisageable.

Seulement, selon les explications du général Rasolofonirina, cela relève, du domaine de l’accord de défense. Il faudrait redéfinir un accord de défense entre Madagascar et la France. En l’état actuel des choses, les relations militaires entre les deux pays relèvent juste du cadre de la coopération. « Nous ne devons pas attendre les autres se charger de notre défense et de notre sécurité. Les aides ne doivent être que sur le plan matériel. Nous devons prendre nos responsabilités et nous donner les moyens », a déclaré le ministre de la Défense nationale.

Garry Fabrice Ranaivoson