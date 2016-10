Des interventions ayant mal tourné ont coûté la vie à quarante-cinq gendarmes au cours de ces trois dernières années. Subalternes, sous-officiers et officiers en ont fait les frais.

Série noire pour les forces de gendarmerie. Ces trois dernières années ont été les plus meurtrières. De 2014 à ce jour, 45 gendarmes sont tombés sous les balles de bandits armés, dans l’exercice de leur fonction. Le plus grand nombre de gendarmes morts au combat est enregistré dans la Circonscription interrégionale de la gendarmerie nationale (CIRGN) de Toliara, où 22 gendarmes ont été abattus sous commandement.

La plupart de ces hommes ont livré bataille dans des zones à risque, écumées des hordes de dahalo les plus dangereux, comme les quasi impénétrables montagnes de l’Andriry, les insaisissables Voromihatsa et Mihari­omby, tristement connus comme étant une plaque tournante des vols de zébus commis dans la partie de Betroka, où les bandits les plus redoutés se replient, se retranchent et se réorganisent. Toujours dans cette zone, la gendarmerie a été décapitée à Iva­hona, situé à 45 kilomètres du chef lieu de district, lors­que le capitaine Andriatiana Rafalihery, commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie à Betroka, a été abattu dans une embuscade en septembre 2015. Si pour le groupement de la gendarmerie à Anosy, une baisse significative du taux d’insécurité est enregistrée dans la plupart des communes d’Amboasary-Sud, un gendarme de première classe a néanmoins laissé la vie cette année à Bekirobo, en se heurtant à une meute de dahalo. Tombé dans les griffes des malfaiteurs, ce gendarme a dégoupillé sa grenade.

Kalachnikov dérobés

Dans ces accrochages funestes, même les gendarmes d’élite ont essuyé des pertes. Au mois d’avril, à titre d’exemple, un gendarme principal de deuxième classe de l’Unité spéciale anti-dahalo (USAD), a péri sur le champ de bataille à Volambita dans la région Ihorombe, lors d’une fusillade ayant opposé son unité à des voleurs de bétail en surnombre. Défendue par un char blindé, la base de l’USAD est implantée à Mahabo Betroka. Son champ d’intervention s’étend en revanche sur l’Ihorombe, l’Anosy, et l’Atsimo Antsina­nana.

Après les CIRGN de Toliara et de Fianarantsoa, celle de Mahajanga affiche également des chiffres alarmants pour ce qui est du nombre de gendarmes tués lors d’interventions. Au cours de ces trois dernières années, dix éléments sont rentrés les pieds devant.

Pas plus tard qu’à la mi-juillet, un adjudant ainsi qu’un gendarme hors classe de la brigade territoriale de la gendarmerie à Ambato Boeny, ont été tués et dépouillés de leurs Kalachnikov . Les gendarmes de la CIRGN à Antana­narivo, où huit morts sont répertoriés n’échappent pas à cette hécatombe. Depuis le début de cette année, quinze gendarmes ont été tués dans les six CIRGN.

Seth Andriamarohasina