Ouverte lundi, la réunion des grands responsables de la gendarmerie s’est terminée hier. Selon le bilan communiqué, cent soixante six gendarmes dont trente-sept officiers incriminés directement ou indirectement dans des affaires liées à des crime ou de délit, ou ayant commis des fautes professionnelles, ont fait l’objet de sanctions. Ces chiffres émanent du général de brigade Jean de Dieu Daniel Ramian­drisoa, commandant de la gendarmerie nationale. «Les sanctions peuvent aller d’un arrêt simple jusqu’à la radiation du corps de la gendarmerie», a-t-il expliqué.

Bon an mal an, le général Jean Daniel Ramiandrisoa, a reconnu hier, lors de la clôture du conclave au Toby Ratsimandrava la persistance du fait de corruption au sein de la gendarmerie nationale.

«Le recrutement d’élèves-gendarmes, l’affectation, le stage et la formation ainsi que l’avancement figurent parmi les domaines les plus touchées par ce mal tentaculaire. Des mesures sont préconisées de telle sorte à éliminer de pareils agissements, qui ternissent

l’image du corps», met-il en garde.

S.A.