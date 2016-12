Le chef du poste avancé de la gendarmerie à Namorona a été lynché à mort en voulant protéger d’une vindicte populaire un présumé pyromane. Un autre gendarme est à l’agonie et la caserne a été détruite.

Arrestation massive pour meurtre et agression de gendarmes à Mananjary. Hier, le maire de la commune rurale de Namorona ainsi qu’une trentaine de personnes ont été arrêtés pour une attaque de caserne ayant fait un mort et un blessé grave, dans les rangs de la gendarmerie.

L’élu en personne est soupçonné d’être l’instigateur de ces émeutes meurtrières.

S’opposant à une tentative de vindicte populaire contre un présumé pyromane, pris sur le fait, dans la nuit de mercredi à jeudi, le gendarme principal de deuxième classe Marcelin Fanambina, chef du poste avancé de la gendarmerie à Namorona, a été froidement tué. Ayant eu plus de chance, le seul gendarme sur place, qui a bravé la mort à ses côtés, agonisait, lorsque la foule en furie en a eu fini avec lui.

La situation était délétère à Namorona, lorsque le prétendu pyromane s’est fait coincer jeudi, vers une heure du matin. Mis au parfum que des victimes, anéantis par après une longue série d’incendies criminels qui se sont abattus sur la commune, des villageois ont rameuté la foule, pour arracher le suspect mis en garde à vue. le chef de poste a préconisé aux petites heures le transfert à Mananjary de celui-ci, pour lui éviter un lynchage à mort.

Au réveil, vers 8 heures du matin, le maire de Namorona en personne, aurait incité les habitants à se ruer vers la caserne de gendarmerie, pour faire subir la justice populaire à l’individu arrêté. Il serait même allé jusqu’à menacer de représailles ceux qui étaient réticents. Un adjoint au maire s’y serait fermement opposé, mais cela n’a pas pour autant, suffi à mettre fin aux échauffourées.

Kalachnikov dérobé

Vers 9 heures du matin, une masse humaine a assiégé le poste de gendarmerie.

Pris en tenaille par une horde d’individus enragés, l’adjudant et son seul compagnon d’infortune, ont tant bien que mal essayé d’expliquer que le suspect n’était plus sur place.

Ne voulant rien entendre, les assaillants les ont lapidés.

Dans la confusion, l’Apanjaka (NDLR: doyen et descendant de lignée royale qui siège en foi des pouvoirs coutumiers qui lui sont conférés), a tant bien que mal, lancé un appel au calme et a essayé de tempérer les ardeurs, mais il a lui aussi essuyé des jets de galets. Alors qu’il s’est retiré sous un déluge de projectiles, les deux gendarmes étaient à la merci de la foule déchaînée. Lorsque la situation a été hors de contrôle, le maire s’est éclipsé en catimini d’après la gendarmerie. Pendant que l’attaque de la caserne faisait rage, il a quitté le terrain.

Les portes du poste de gendarmerie ont été dérobées et le toit détruit. Pris au piège après de vains tirs en l’air, le gradé et son compagnon d’infortune ont abandonné les ruines de leur caserne assiégée.

Les deux gendarmes ont battu en retraite sous une pluie de galets. Touché à la tête, le subalterne est tombé à terre et a perdu connaissance. Poursuivant son repli, le chef de poste a été lui aussi touché. Sauvagement matraqué en pleine tête, il n’a pas survécu. Ses bourreaux ne se sont pas gênés pour le délester de son Kalachnikov, mais un gendarme à la retraite a rapporté l’arme de guerre dérobée. L’autre gendarme à l’agonie, a été, pour sa part, transporté par des villageois dans le dispensaire d’une commune voisine.

Namorona est classé zone blanche en matière d’insécurité. La caserne détruite fonctionnait avec un effectif de quatre hommes.

Andry Manase