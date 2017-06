Fédératrice des passionnés par son art, la 13e édition du festival de la bande dessinée Gasy Bulles obtient un franc succès.

Depuis le grand jardin d’Antaninare- nina à l’université d’Antanana<rivo dans les locaux du Centre de ressources des arts actuels de Madagascar (Craam), en passant par l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely, l’Alliance française d’Antananarivo (AFT), l’IKM Antsahavola et la librairie Mille Feuilles à Behoririka. C’est un joli périple à travers la ville des Mille que les bédéistes qui ornent de leur talent la 13e édition du festival Gasy Bulles organisée par l’association Tantsary proposent aux férus d’arts.

Tout au long de la semaine, les grandes institutions culturelles de la capitale sont submergées par l’imaginaire des artistes qui y exposent leurs œuvres. L’exposition en plein air autour du concours « BMOI, Amie des arts » se portant sur le thème « Madagascar de demain » a ouvert ses portes le 7 juin au jardin d’Antanina-renina. Ce dernier a mis un point d’honneur à se focaliser sur le 9e art cette année. « Un art populaire qui mérite amplement de retrouver sa place d’honneur sur la scène culturelle et artistique. Le choix de valoriser la bande dessinée malgache est une mission que l’on prend à cœur » affirme Alain Merlot, directeur général de la BMOI et président du jury du concours.

Audace et sympathie

Vingt et une œuvres riches en histoire et en couleurs sur les cent soixante deux soumises à la pré-sélection sont ainsi à découvrir sur place.

Le temps d’une exposition exclusive, le collectif de jeunes illustrateurs Randrantsary quant à lui se découvre à l’IKM Antsaha-vola aussi depuis mercredi. Sobrement intitulé « Ambohi-manga », il expose en bande dessinée l’essence même de ce lieu gorgé d’histoire. Aux côtés des illustrateurs du Randrantsary, huit bédéistes de l’association Tantsary proposent aussi l’exposition « BD Skoto » à l’IKM Antsaha-vola. L’exposition est accompagnée d’une version éditée des planches des dessinateurs Raoto, Gino, Francki, Lamborano, Yves, Nash, R-Aly et Maximinus.

L’exposition « Sary Cover» est à voir à l’AFT Andava-mamba depuis mercredi. Se portant sur les faits d’actualités, « Sary kasma » illustre sur un ton caricatural et sarcastique le quotidien au sein de la société au Craam Ankatso. .

Andry Patrick Rakotondrazaka