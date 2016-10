La coupe du monde des traiteurs ou « International Catering Cup » (ICC) entamera bientôt sa cinquième édition à Lyon, France, du 21 au 25 janvier 2017. Il verra, cette fois encore, la participation des plus talentueux cuisiniers du pays. Un concours prestigieux, qui a pour objectif principal de permettre la création d’une dynamique au sein de la profession de traiteur, promeut les valeurs de la haute gastronomie des pays qui y participent.

Actuellement en plein entraînement au Carlton Anosy, l’équipe malgache travaille d’arrache-pied, le menu instauré par le concours et peaufine ses créations. Cette fois-ci, le grand avantage de l’équipe malgache réside dans l’expérience que le chef Lalaina Ravelo­manana, déjà lauréat du concours, partagera avec le chef Antonio Razakandrainy et le chef Herilanto Andria­nainarivony. Tous deux issus du Carlton Anosy, se mettront à pied d’œuvre tout au long du concours.

« On est effectivement déjà en plein dedans et on s’exerce chaque semaine au rythme du championnat lui-même. Chaque début de semaine, on travaille le royal de foie gras, le tout en une journée. La deuxième journée est réservée aux fruits de mer, à la truite, au cabillot et aux Saint-Jacques. Tandis que la troisième journée, on travaille notre trilogie de cochon et la quatrième journée les desserts, à savoir le mélange pomme, poire et chocolat, tout en s’appliquant sur le côté artistique qui a déjà fait notre particularité », confirme le Chef Lalaina Ravelomanana qui encadre l’équipe. « Quant aux deux chefs cuisiniers qui nous représenteront aux fourneaux, ils ont su adopter l’attitude qu’il faut et sont fins prêts sur le côté mental et psychologique », rajoute-t-il. La maitrise de la fabrication en laboratoire, le transfert de plats, la présentation sur buffet et l’envoi à l’assiette seront de rigueur, tout au long du concours.

Cette année, l’équipe sera soutenue par Air France. Outre le transport de l’équipe, la compagnie aérienne française donne son appui pour le transport des équipements et des matériels de décoration indispensables. « Nous sommes ravis d’apporter notre contribution et notre appui à l’équipe malgache qui va participer à l’International Catering Cup 2017. C’est une continuité de notre collaboration avec les Chefs. Air France reste toujours présent pour donner un coup de main dans ce genre d’exploit », a affirmé Frédéric Burban, DG de la compagnie Air France pour Madagascar et les îles de l’Océan Indien.

Andry Patrick Rakotondrazaka