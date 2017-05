Le dîner des Épicuriens a offert un bonheur divin samedi soir, au Carlton Madagascar. Quatre chefs ont été mis à l’honneur pour revisiter les classiques d’Auguste Escoffier.

En tenue de lumière, composée d’une toque, d’une veste Escoffier, d’une écharpe ornée d’une petite casserole, quatre disciples d’Auguste Escoffier ont prouvé qu’ils sont les maitres du plaisir gustatif avec « le diner des épicuriens ». C’était samedi soir, à partir de 19h30, au Café Charly restaurant du Carlton Madagascar.

Ils ont montré, depuis l’entrée, leur élégance à leurs convives qu’ils ont accueillis avec chaleur. À voir les têtes qui s’affairaient dans la salle, on a su d’emblée qu’il s’agisait d’un rendez-vous avec des « maestro » d’arts culinaires. Et le thème a bien défini les suggestions inscrites sur une plaquette posée sur chaque table. L’incontournable crème Agnès Sorel, en amuse-bouche, avec une fière allure, a soumis à la tentation et a délivré ce plaisir culinaire à la française. Les différents mets comme le suprême de poularde farcie au foie gras avec la demi-glace aux grains de tsiperifery, entre autres, ont prolongé le bonheur. Et la fameuse pêche Melba a donné la note finale avec sa saveur très particulière qui a enivré de plaisir les palais fins. Chef Elian du Carlton, Chef Miguel, Chef Zo de Candera Formation et chef Lala du restaurant Le B’ont saisi l’occasion pour épater avec leur créativité et leur savoir-faire. Ces disciples d’Auguste Escoffier, une plus grande toque de son époque, savent comment répondre à un de nos désirs naturels et nécessaires. Ils surprennent par le goût de leurs plats.

Une bonne équipe

Les disciples d’Auguste Escoffier ont été créés en 1954 par Jean Ducroux, chef de cuisine à Nice et président de la Fraternelle des cuisiniers. La délégation malgache de la confrérie Escoffier a présenté durant la soirée son nouveau bureau. Une bonne équipe qui a Julien Loray comme administrateur.

À noter que leur première action était la collecte de dons pour les victimes du cyclone Enawo. Elle a aussi récemment fait don de 100 kg d’aides alimentaires à un orphelinat de province. Une ligne de conduite qui s’inscrit dans l’esprit Escoffier et qui favorise la recherche et la réalisation d’actions pour une cause caritative, en plus du respect de la culture et de l’évolution perpétuelle de la cuisine, la transmission de connaissances, et l’égalité entre les disciples. Un bonheur héroïque du devoir accompli.

La délégation réunionnaise a honoré la soirée, par la présence d’un membre de son bureau, Dominique Le Cadre, professeur au lycée hôtelier de La Réunion. Ce moment convivial a été un pur bonheur pour toute l’assistance venue nombreuse pour cette rare occasion.

Ricky Ramanan