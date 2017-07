Trois mercenaires d’un groupe de bandits dans la commune rurale de Tsara­tanàna ont été abattus, tandis que deux autres ont été capturés vivants. Un caïd à la tête de ce réseau a été identifié. « Un ‘blanchisseur’ de zébus volés sur lequel nous avons déjà obtenu des renseignements confidentiels, serait à la tête du gang », précise une source proche de la gendarmerie. Une enquête préliminaire à l’encontre des deux bandits capturés vivants montre que cette association de malfaiteurs vient de se former dans le district. Une série d’accrochages à Anosikely, Marofatika et Befanoro, a débuté le 7 juillet. Les assaillants auraient tenté de razzier quarante-deux zébus de différents propriétaires. Ces derniers, renforcés par les gendarmes, se sont lancés dans une course-poursuite et les dahalo ont été vite rattrapés.

« Nous avons procédé à des tirs de sommation, mais ils ont continué à s’enfuir», explique le commandant de compagnie de la gendarmerie locale. Trois hommes sont morts sur le coup, deux autres ont déposé leurs armes tandis que les autres complices ont pu s’échapper. Jusqu’à hier soir, aucune nouvelle arrestation n’a encore été signalée.

Hajatiana Léonard