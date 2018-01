Lancé à toute vitesse, le tout-terrain d’un député a fauché à mort un garçonnet de sept ans. Le chauffard a transporté le corps à l’hôpital puis a disparu.

Une scène atroce à fendre le cœur. Sombrant dans un mutisme sépulcral après avoir appris la disparition brutale de son fils de 7 ans, fauché à mort par le tout-terrain d’un député, Roger Nantenaina Randrianasolo se recroqueville sur un parapet de fortune, au pied d’un barbelé, dans l’enceinte de l’hôpital d’Ampefiloha. Dans la salle d’autopsie, un responsable de la morgue, muni d’outils de cordonnier, s’affaire à recoudre le gamin éventré, dont la poitrine a été ouverte pour consultation par le médecin légiste.

Le père de famille plein de tristesse, se fige dans un silence lugubre. Sa famille peine encore à se relever de la disparition de son épouse il y a trois ans, alors que ses deux enfants étaient encore dans la seconde enfance. Et soudain, la mort happe son fils unique. « Je n’ai rien pu faire pour sauver mon petit bambin, mais il a droit à de dignes funérailles », confie-t-il d’une voix caverneuse. Le devoir paternel l’appelle à affronter les péripéties de la vie, et à veiller sur sa fille de 9 ans, rescapée de cette série noire.

Le meurtrier accident de la circulation est survenu sur la route-digue, samedi vers 16h 30, dans l’agglomération populeuse d’Andoha­tapenaka. « Le tout-terrain roulait à tombeau ouvert depuis la nouvelle gare routière lorsqu’il a fauché l’enfant de plein fouet, à hauteur de l’intersection menant vers les 67ha. Tout s’est passé très vite », se désole Jean René Razafi­narivo, habitant des environs. Des témoins oculaires révèlent que le garçonnet agonisait lorsque le chauffeur du gros 4×4 l’a embarqué pour aussitôt démarrer en trombe. Des riverains ont néanmoins eu la présence d’esprit de relever le numéro du véhicule et de demander des informations sur le propriétaire ainsi que sur le chauffeur.

Déclarations troublantes

Le corps inerte du petit garçon a été conduit à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Cependant, les déclarations du chauffeur, transcrites dans le registre du service des urgences, puis reprises dans celui de la morgue n’en demeurent pas moins ahurissantes. Selon sa version, le drame se serait produit à Anosy et non à Andohatapenaka où habite le jeune défunt. Celui-ci serait, de surcroît, un sans-domicile fixe, d’après les déclarations notées de la main courante. L’enfant était, certes vêtu d’un short jean noir en lambeaux, incrusté de taches et de salissures, mais ces détails trompeurs, sont balayés par la réalité et les faits avérés.

Sitôt la dépouille mortelle transportée au HJRA, le chauffard a quitté le centre hospitalier pour ne plus y revenir d’après la famille endeuillée.

« Un témoin du drame nous a remis un bout de papier qui faisait mention du numéro du 4×4 et la fonction du propriétaire. À mon arrivée à l’hôpital vers 18h 30, mon neveu n’était plus aux urgences. L’information erronée concernant le lieu de l’accident a faussé les pistes. Vers 21h 30, alors qu’on commençait à baisser les bras après des heures de recherches infructueuses, une dernière vérification à la morgue s’est avérée payante. L’émoi nous a saisis lorsqu’on a vu le corps ensanglanté du petit, allongé sur un chariot, dans la chambre froide », déplore Nirina Lolona Rasoarimalala, tante de la victime.

Hier matin, les proches du petit garçon décédé se sont dépêchés à la brigade des accidents de la police nationale à Tsaralàlana.

«Les enquêteurs nous ont interrogés, mais jusqu’à maintenant nous n’avons pas encore pu voir ou parler au chauffeur ou au propriétaire du 4×4. La police nous a informés qu’ils ne s’étaient pas encore présentés sans nous révéler leurs identités», lance Nirina Lolona Rasoarimalala.

Jointe au téléphone, la brigade des accidents ne livre aucune information. « Nous sommes encore en pleine enquête. Pour l’instant, nous ne pouvons encore rien communiquer », s’excuse, au nom du secret de l’enquête, un officier de police, à qui aété demandé si les auditions du député et de son chauffeur ont déjà eu lieu au non.

Seth Andriamarohasina