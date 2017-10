Un grand marché. L’idée est de créer une plateforme attractive jusqu’à la fin de l’année. La galerie commerciale et administrative West Center, en partenariat avec l’agence On’Event, un an après son ouverture, lance le « bazar flash ». « Il se distinguera des braderies et expoventes ordinaires par le fait qu’il se tiendra pendant huit week-ends, du 27 Octobre au 17 Décem­bre », explique d’emblée Narindra Razafin­drakotoa­rimanana, de l’agence On’Event, hier, à la présentation du projet à Anosizato.

À cet effet, près de six cent exposants sont attendus pour proposer leurs articles ou services tous les jeudis, vendredis et samedis. « Le concept repose sur la possibilité pour les exposants de vendre pendant ces trois jours et revenir la semaine d’après ou à une autre période. West Center offrira alors une plate-forme de rencontres innovantes entre les vendeurs et les acheteurs », précise Fanja Ramamonjisoa, gérante de la galerie commerciale. En outre, des promotions flash seront accordées pendant le bazar flash.

Le traditionnel bazar de Noël prendra le relais après le 17 Décembre. La galerie commerciale et adminis­trative s’étale sur près de 1600 m2 et veut exploiter le moindre recoin pour attirer des clients. « Les soixante boxes actuellement occupées par des agences bancaires, de microfinance, d’assurances, la Cnaps, des magasins et restaurants participeront, bien sûr, au bazar flash », ajoute la gérante de West Center.

La galerie cible notamment les clients habitant la partie ouest de la capitale. Bazar flash et Bazar de Noël pensent justement réduire le temps qu’il faut aux habitants de cette localité de rejoindre la ville pour faire des courses ou chercher des services. Elle propose tout ce dont ils ont besoin. Un grand magasin de jouets a importé pas moins de quatre conteneurs de jouets, entre autres. « Ce sont des jouets encore peu connus dans la Grande île et destinés à tous les âges », indique Micha Rasolofono­riniaina, propriétaire.

Des séances de Zumba flash, des attractions pour enfants, des karaoke live animeront les week-ends qui ne se termineront qu’à 21 heures. Malgré la situation prévalant actuellement sur les problématiques de l’épidémie de peste, les organisateurs de ces événements restent très optimistes et pensent déjà aux fêtes de fin d’année. Pour un peu de détente.

Mirana Ihariliva