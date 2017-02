L’INTH, l’IUM, l’IMGAM et l’Économie sont en roue libre, à la première édition du « Kick Off Tournament », organisé par l’Institut d’études politiques Madagascar. À l’issue de la deuxième journée d’hier, quatre établissements ont effectué un par­cours sans faute en remportant deux victoires en autant de matches.

En roue libre, après sa victoire écrasante face à ETS, en première journée, l’INTH a écrasé hier, l’IS2M sur un score sans appel de 8 buts à 1. Cette équipe d’Ampefiloha mène largement en tête du groupe B et est déjà qualifiée en quart de finales.

Dans le groupe A, l’IUM est aussi qualifié après deux victoires. Il à obtenu son deuxième succès en laminant l’ITU sur un score fleuve de 10 buts à rien. Dans la poule C, deux équipes ont déjà validé leur ticket pour la phase finale.

L’IMGAM a eu son deu­xième succès en écartant l’INSCAE par 4 buts à un, et l’économie, de son côté, s’impose 4 à 3 face à Agro. Le tournoi entame, ce jour, la troisième et dernière journée des éliminatoires et les quarts de finalistes seront connus ce soir.

Serge Rasanda