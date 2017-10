L’acte décrétant la journée de deuil national, sur tout le territoire aujourd’hui, a été publié jeudi. Toutes les festivités publiques et la vente de boissons alcoolisées sont interdites.

Acté. La journée d’aujourd’ hui est officiellement décrétée journée de deuil national. Une journée de recueillement de la Nation pour rendre un dernier hommage au professeur Albert Zafy, dont les funérailles se dérouleront ce jour à Betsiaka, Ambilobe.

Le décret, officialisant le deuil national, a été publié jeudi, sur les médias publics. Sa signature a dû attendre le retour de Hery Rajaonari­mampianina, président de la République, de son voyage à Rome, Italie. Les drapeaux en berne, mesure qui a été de mise depuis le jour du décès de l’ancien chef d’État, le 13 octobre, seront maintenus. Comme le souligne l’acte présidentiel, toutes activités festives ainsi que ventes de boissons alcoolisées sont suspendues pendant la journée du samedi 21 octobre 2017, jour de deuil national.

Selon le général Angélo Ravelonarivo, préfet de police d’Antananarivo, les fêtes d’ordre privées ne sont pas concernées par les restrictions. Il souligne, toutefois, que les festivités publiques, payantes ou non, seront strictement interdites durant cette journée. Pour la capitale en particulier, le préfet indique que des patrouilles des forces de l’ordre circuleront dans tous les quartiers de la ville afin de vérifier l’application sur terrain des suspensions d’activités prévues pour la journée de deuil national.

« Les commerces ou endroits qui dérogeront au prescrit du décret encourent le retrait des licences autorisant la vente de débit de boisson, ou même la fermeture de l’établissement concerné », a souligné le général Ravelonarivo.

En principe, l’ébriété publique ne sera pas non plus tolérée, aujourd’hui.

Bien faire

Le suivi de l’application sur terrain des comportements à observer durant cette journée de deuil national, pourrait s’expliquer d’abord par le fait qu’il s’agit d’un dernier hommage rendu à un ancien président de la République. Ensuite, pour éviter que le recueillement de la Nation en l’honneur d’une personne qui a marqué de son empreinte le pays, ne soit pas que sur le papier.

C’était le cas, par exemple, durant la journée de deuil national décrété en la mémoire de Régis Gizavo, accordéoniste de renommée mondiale, le 27 juillet. À Antananarivo, les points de vente de boissons alcoolisées ont continué comme si de rien n’était, les établissements de festivités comme les bars, les salles de karaoké, ou encore des boites ont encore fait carton plein. Même certains bâtiments administratifs n’ont pas respecté le deuil, avec des drapeaux hissés haut.

Pour les funérailles de l’ancien président Albert Zafy, l’État semble vouloir faire bien les choses et ne laisser place à aucune fausse note. Ceci, en faisant en sorte d’abord que la journée de deuil national soit suivie sur tout le territoire. Puis, en affichant le recueillement de la Nation, à Betsiaka, durant l’inhumation de la dépouille du professeur au chapeau de paille.

Le couple présidentiel, absent depuis le retour au pays du corps du chirurgien cardiologue, présentera ses condoléances à la famille d’Albert Zafy aujourd’hui. Il sera accompagné d’une forte délégation gouvernementale et de parlementaires, et plusieurs personnalités politiques seront présentes par ailleurs, durant le service funèbre et l’enterrement de l’ancien chef d’État, dans son tombeau familial, à environ deux kilomètres de sa commune natale. Aujourd’hui, la Nation fera ses adieux au professeur.

Garry fabrice Ranaivoson