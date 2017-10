Le corps de l’ancien Président est arrivé à Madagascar, samedi. Le professeur a eu droit aux honneurs militaires et à un hommage national.

Émotion. Il est 16 heures 40, samedi. L’avion trans­portant la dépouille du professeur Albert Zafy, ancien président de la République, atterrit à l’aéroport d’Ivato. Des officiers issus des cinq armes composant les Forces armées, ont sorti le cercueil recouvert du drapeau malgache.

Sa famille, ses collaborateurs, d’anciens chefs d’État, ses anciens camarades politiques, ou encore ses anciens ministres, collègues, et les membres du gouvernement ont été nombreux à attendre l’arrivée du corps du chirurgien cardiaque. « Le Président Zafy m’a fait confiance en me nommant ministre malgré mon jeune âge. Çà ne s’oublie pas », a confié l’une des personnalités présentes. Après un premier hommage rendu dans le salon d’honneur bondé de l’aéroport, le cercueil de l’ancien Chef suprême des Forces armées a été hissé sur un camion de l’armée.

Entouré d’officiers et encadré par des motards, le véhicule transportant Albert Zafy, a pris la direction de sa résidence, la villa la Franchise, à Ivandry. Que ce soit à Ivato, Talatamaty, Ambohibao, Ambo­himanarina, Ankazo­manga, ou à Ankorondrano, la circulation, la vie des riverains s’est arrêtée au passage de la dépouille de « l’homme au chapeau de paille ». Pour rendre hommage à l’ancien chef d’État pour certains, ou par curiosité, de prime abord pour d’autres, les attroupements spontanés ont été nombreux au passage du cortège funèbre.

Après une veillée à sa résidence, le corps de l’ancien Président, a été conduit hier à l’église Saint Joseph Antanimena, pour un service religieux conduit par monseigneur Odon Razana­kolona, archevêque d’Antana­narivo.

Présences et « absence »

La dépouille de l’homme de vérité, de la droiture, du « Fihavanana », de la démocratie, de la probité, comme l’a décrit l’ancien Premier ministre Jean Omer Beriziky durant l’oraison funèbre, a ensuite été conduit au Palais des sports, Mahamasina.

La dépouille du professeur y sera veillée, jusqu’à la levée pour le voyage jusqu’à Betsiaka, Ambilobe, où il sera enterré. Avant le départ, un culte œcuménique se tiendra à l’église Saint Joseph Mahamasina. Les corps constitués et même le corps diplomatique se sont succédé, hier, à Mahamasina, pour présenter leurs condoléances à la famille de l’ancien Président. Comme un symbole, l’ordre des médecins a été le premier à rendre un dernier hommage au premier chirurgien cardiaque malgache.

La faculté de médecine de l’Université d’Antana­narivo, dont il a été l’un des enseignants, ou encore le ministère de la Santé qu’il a dirigé, en tant que ministre du général Gabriel Rama­nantsoa, ont également présenté leurs condoléances, hier. Le professeur, qui avait à cœur de concrétiser la réconciliation nationale, a, par ailleurs vu tous les anciens chefs d’État amis ou adversaires, lui rendre un dernier hommage. Didier Ratsiraka à l’aéroport, Marc Ravalo­manana à Ivandry, Andry Rajoelina à Mahamasina, et Norbert Lala Ratsirahonana, qui était présent dès l’arrivée de la dépouille à Ivato, jusqu’au Palais des sports.

Bien qu’il ait présenté ses condoléances et celles de la nation, par le biais d’une déclaration audio diffusée sur les médias nationaux et un communiqué de presse, l’absence de Hery Rajaonari­mampianina, président de la République, a fait grincer des dents à Ivato et à Ivandry. Une absence qui a également offusqué les observateurs. Le locataire d’Iavoloha, est en déplacement à Rome pour diriger un forum économique, qui démarre aujourd’hui. « Une rencontre avec le pape François » ne lui aurait pas permis de bousculer son carnet de route, d’après les explications. Selon la Télé­vision Malagasy (TVM), le chef de l’État sera présent à l’enterrement.

Terrassé par un accident vasculaire cérébral (AVC) vendredi, Albert Zafy est mort à l’âge de 90 ans officiellement, mais 95 ans en vérité selon sa famille. Les drapeaux seront en berne jusqu’au jour de son enterrement. Une période de deuil national devrait ensuite être décrétée.

Garry Fabrice Ranaivoson