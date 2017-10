Une semaine après son décès, le professeur Albert Zafy a été inhumé dans sa terre natale. Hery Rajaonarimampianina qualifie son départ de grande perte pour la Nation.

Fin du parcours. Le professeur Albert Zafy a rejoint les siens à Betsiaka Ambilobe, samedi dernier. Comme la tradition le veut, la dépouille mortelle du professeur Albert Zafy a été portée par la foule de l’église catholique de Betsiaka jusqu’à son tombeau familial.

Les hommes, à pas de course entonnent le fameux goma, chant spécialement consacré à de telles circonstances. Derrière, les femmes, vêtues de pagnes salovana kisaly suivent le mouvement. Le corps du cardiologue a été inhumé en fin d’après-midi, ce samedi.

Un dernier hommage qui a été précédé par celui rendu par l’armée malgache à leur ex-chef suprême. En plus de la traditionnelle mélodie de la Sonnerie aux morts, l’armée lui a accordé la « marche funèbre pour lui rendre honneur. Une messe officiée par monseigneur Marc Benjamin Ramaroson, archevêque d’Antsiranana s’est tenue à l’église catholique. Dans son homélie, l’archevêque a rendu un vibrant hommage au chirurgien cardiologue en orientant son sermon sur l’éducation du professeur Albert Zafy.

Un grand homme

« C’est un Raiamandreny qui nous laisse en héritage des valeurs importantes sur la vie », s’est-il adressé à l’assistance dont le président de la République Hery Rajaona­rimampianina et son épouse.

Pendant sa prise de parole, à la fin de la messe, le président de la République, après un rappel de la biographie du professeur Albert Zafy, lui a rendu hommage. « Le professeur Albert Zafy fut un modèle, un homme exemplaire, tant dans sa vie professionnelle que politique. La Nation malgache a perdu un grand homme. Nous allons nous souvenir de ce grand professeur et homme politique. Il était le père de la démocratie et de la réconciliation nationale. Un homme d’État au caractère simple mais ferme», a-t-il déclaré.

Avant la messe, le président de la République et son épouse avaient également présenté leurs condoléances à la famille du défunt, et ont exprimé le réconfort qu’ils sont venus apporter à l’épouse du professeur, Thérèse Zafy, avant de signer le livre de condoléances, manifestant du respect au professeur Zafy Albert. La famille de l’ancien chef d’État a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance au couple présidentiel pour son soutien notamment pour la mobilisation de tous les moyens depuis les soins hospitaliers du professeur Albert Zafy jusqu’à son inhumation à Betsiaka.

Andry Rialintsalama