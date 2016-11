Une lettre ouverte suivie d’une brève manifestation. C’est ainsi que Wake up Mada­gascar dénonce l’exclusion et les maux de la population malgache.

«Indignés ». À la lecture de la lettre ouverte qu’elle a adressée à Michaëlle Jean, secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), Wake up Madagascar a voulu faire part de son indignation face aux agissements étatiques qui tendent à se détourner des urgences de la population au motif du sommet d’Antananarivo, à « exclure » le peuple des soucis des préparatifs de l’événement. Une situation qui, de fait, entraine une non-adhésion populaire à l’événement.

« Comprenez bien, madame, que ce n’est pas le sommet qui nous dérange, encore moins la Francophonie. Nous sommes indignés par les mépris de nos dirigeants pour la population malgache. Indignés, devant cette volonté de jeter de la poudre aux yeux des délégations internationales et de faire si peu pour lutter à nos côtés pour les droits les plus basiques comme le travail, la nourriture, l’instruction, l’électricité, l’eau potable », argue la missive adressée à la chef de l’organe exécutif de l’OIF.

Dans cette lettre, l’entité civile composée majoritairement de jeunes « invite », la secrétaire générale de l’OIF et les États membres de l’organisation à « se pencher sur les réalités et le quotidien du Malgache, et à plaider en sa faveur, pour que ce sommet ne soit pas le rendez-vous de la seule élite francophone, au désagrément de la population qui l’accueille ». Outre l’interpellation de l’opinion francophone, Wake up Madagascar a organisé un flashmob, à Antaninarenina, samedi, pour alerter l’opinion nationale.

Exclus

Couchés sur le sol avec des écriteaux aux mains, sur le ventre, sur les jambes, ou encore, le visage, les jeunes militants ont mimé une population malgache à terre sous le poids des problèmes chroniques que sont la corruption, le délestage, l’insécurité alimentaire et physique, l’extrême pauvreté, ou encore, l’interdiction de manifester et de s’exprimer « assortie de violence militaire et policière ». Dans sa lettre, Wake up Madagascar déplore que « ce sommet qui se veut fédérateur écarte (…) la population [malgache] ».

Les jeunes activistes affirment, ainsi que : « L’État qui se plie en quatre pour recevoir le sommet francophone n’agit pas pour les administrés. Nous nous sentons exclus de notre propre vie, de notre propre ville, de notre propre pays. C’est injuste ». Qualifiant les mesures étatiques prises pour assurer l’aisance et le confort des invités au rendez-vous d’Antananarivo, de « cache misère », Wake up Madagas­car, tacle, du reste, l’opacité autour des dépenses occasionnées par les préparatifs.

La lettre rappelle, cependant, que si les discours politiques affirmant une volonté de lutter contre la corruption, ou encore, de mettre en place une bonne gouvernance ne sont pas que vains mots, cette discrétion est « inacceptable », et que « redevabilité et transparence dans la gestion de l’administration et des deniers publics doivent être priorisées ». Dans un échange par mail, Faraniaina Ramarosaona, juriste et membre de la plateforme de la société civile Rohy, affirme la non-adhésion de la population au sommet découle « d’un contexte tendu et délétère ».

La membre de la plateforme Rohy avance que « ce contexte est généré par les dirigeants même, en l’absence d’une bonne gestion des priorités économiques et sociales comme la sécurité alimentaire, des biens et des personnes (…) ». Pour apaiser l’opinion, Solonan­drasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, a déclaré sur la radio Antsiva, vendredi, qu’il recommandera au comité d’organisation du sommet de la Francophonie de publier un bilan financier du rendez-vous. Soit, car de toute façon, la situation impose une opération reconquête de l’opinion par l’État.

Garry Fabrice Ranaivoson