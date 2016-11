La secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) affiche une confiance inébranlable dans le sommet d’Antananarivo. Dans son optimisme, elle qualifie d’« incident » l’explosion d’Ivato, dimanche.

Envers et contre tout. À 20 jours du sommet de la francophonie, Michaëlle Jean, secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), scande haut et fort la réussite du rendez-vous d’Antananarivo.

La chef de file de l’orga­ne exécutif de l’OIF est à Mada­gascar depuis mardi, pour assister à l’ouverture, et probablement à la clôture de la conférence des Organi­sations non-gouvernementales (ONG), et des Organisa- tions de la société civile (OSC) de la francophonie qui se tient au Colbert, Anta­nanarenina, depuis hier, jusqu’à demain. Que ce soit en marge de la cérémonie d’ouverture de la conférence, ou lors de sa rencontre avec Hery Rajaonarimampianina, président de la République à Iavoloha, Michaëlle Jean a profité de ses rencontres avec les journalistes pour plaider en faveur du sommet d’Antananarivo.

« Je sais que les Malgaches vont nous surprendre. (…) Nous sommes en ordre de marche vers le sommet », a-t-elle soutenu à, Antananinarenina. À Iavoloha, la secrétaire générale de l’OIF a lancé : « Nous avançons très heureux et confiants vers le XVIe sommet de la francophonie ». Dans son optimisme, Michaëlle Jean a refusé de céder à la paranoïa et la psychose, lorsque la question sécuritaire a été abordée.

Sa réaction face à l’explosion sur le chantier du nouvel hôtel A&C, à Ivato, un des lieux prévus pour accueillir les participants à la grande messe francophone, a été demandée à Michaëlle Jean par une journaliste, en marge de la conférence d’Antaninarenina. Dans son élan, la secrétaire générale a qualifié l’acte d’« incident », en ajoutant, néanmoins, « je m’attends à ce qu’une enquête soit ouverte ».

Adhésion

Pour la chef de l’Exécutif de l’OIF, il ne faut pas « se laisser distraire, il y a des choses plus urgentes (…). Ce qui est important est, aussi, de savoir ce que le pays a à

dire et à offrir ».

Dans la ligne d’engagement de Michaëlle Jean, Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, devant la presse à Antanina­renina a martelé la confiance et la détermination de l’État à ce que le sommet d’Antana­narivo se tienne dans les meilleures conditions possibles.

Étant dans la dernière ligne droite avant le grand rendez-vous international, les discours des différents responsables sont quelque peu prévisibles. Autant pour Madagascar que pour Michaëlle Jean, élue à la tête du secrétariat général de l’OIF en 2014, le rendez-vous d’Antananarivo est une grande première. Selon les informations communiquées par la présidence de la République, la secrétaire générale a promis une affluence des chefs d’État pour l’occasion. Certaines sources indiquent qu’elle s’engagerait personnellement dans les lobbyings afin que le maximum de Chefs francophones soient présents au rendez-vous.

Pour leur grande première, Madagascar et Michaëlle Jean ont grand intérêt à ce que le sommet d’Antananarivo soit une réussite, autant sur le plan diplomatique, que politique et organisationnelle. Une source avisée tempère, toutefois, que « dans toute organisation d’un évènement international, il y a toujours des accrocs. Il ne faudrait pas s’attendre à ce que tout soit parfait. Il ne faut pas s’affoler ni dramatiser non plus, lorsque des soucis se présentent. Il est préférable d’avoir une approche globale de l’organisation », ajoute la source. Étant donné que le point de non retour est largement dépassé, les contre-temps, ou d’éventuels inachevés dans les chantiers pourraient alors être tolérés.

À entendre les réponses de la secrétaire générale de l’OIF à Antaninarenina, l’adhésion et la liesse populaire sont, également, escomptées. L’Assemblée des parlementaires francophone et le sommet du COMESA ont été pris en exemple, hier, pour parler des efforts en matière d’organisation.

Garry Fabrice Ranaivoson