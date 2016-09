Confiance. C’est ce que Malik Sarr, représentant permanent de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), à Madagascar, a voulu affirmer, hier, devant la presse, en marge de la cérémonie de clôture d’un atelier de travail des correspondants nationaux de cette organisation, à Ambo­hitsorohitra.

Questionné par les journalistes sur son point de vue quant à la situation des préparatifs du sommet d’Anta­nanarivo, le diplomate s’est montré confiant. « Oui, massivement, Madagascar est prêt pour accueillir le sommet en novembre prochain. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Le sommet aura lieu et il est vivant », a-t-il déclaré. Une affirmation dans l’objectif, également, d’éteindre les bruits qui courent concernant une éventualité de report du calendrier du rendez-vous francophone, ou carrément le déplacement de l’événement dans un autre pays, comme le Canada.

Tenant à rassurer l’opinion, le représentant permanent de l’OIF soutient que la tenue du sommet dans la capitale malgache, cette année, revêt, aussi, une certaine symbolique. Selon ses dires, il marque le réveil de l’organisation francophone, quelque peu discret depuis quelques années. Mais, il marquerait, également, le coup pour le dixième anniversaire de la charte de la Francophonie. « La charte de la Francophonie a été signée à Antananarivo, en novembre 2005 », a-t-il soutenu.

Les préparatifs du sommet d’Antananarivo s’engagent dans la dernière ligne droite. Il ne reste plus que deux mois pour être fin prêt. Bien que l’avancée de certains chantiers laisse perplexe, Malik Sarr se veut, résolument, optimiste. Concernant l’atelier d’Ambo­hitsorohitra, il s’est tenu durant ces deux derniers jours et concerne les correspondants nationaux de l’OIF dans les pays de la zone océan Indien. Il a permis aux participants de connaître l’avancée des préparatifs du rendez-vous de novembre.

Ces deux jours d’atelier ont été mis à profit pour aborder le programme de l’OIF durant les deux prochaines années, ou encore, de la mise en place d’un réseau des correspondants nationaux pour la zone océan Indien. L’identification des priorités et spécificités de la région, ainsi que, l’objectif de tenir le premier sommet régional de l’OIF, en 2017, ont, également, été discutés. « Tout cela entre dans l’optique d’un retour de la Francophonie dans la région », a indiqué Malik Sarr.

G.F.R.