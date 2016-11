En croisade. Solonandra­sana Olivier Mahafaly, Premier ministre, a passé la majorité de sa journée d’hier à se prêter aux jeux des interviews devant les caméras et sur les plateaux de quelques médias privés de la capitale. Un marathon médiatique, ayant eu pour principal objectif de plaider en faveur du sommet de la Francophonie et d’une trève politique durant toute la durée de l’évènement.

Sur la radio Antsiva en milieu de journée, interviewé par la TvPlus Madagascar, à son bureau à Mahazoarivo, ou encore sur le plateau de la RTA en soirée, le chef du gouvernement s’est démené pour défendre l’opportunité d’accueillir la grande messe francophone. éclairer et apporter des précisions sur les mesures prises ces derniers temps, n’ont eu pour effet que la naissance de fortes rumeurs, détachant un peu plus les habitants de la capitale surtout, de l’évènement. Le locataire de Mahazoarivo est allé jusqu’à soutenir qu’il recommanderait au comité d’organisation du sommet de tenir une conférence de presse pour faire état du bilan financier du rendez-vous, une fois l’évènement passé.

« Ce n’est pas seulement l’État, mais la population toute entière qui recevra les convives. Démontrons, lors de cet évènement, que notre réputation de peuple hospitalier n’est pas fausse », a martelé le Premier ministre. À entendre le locataire de Mahazo­arivo, outre l’absence d’adhésion populaire, la crainte d’une action de l’opposition taraude aussi, le sommet de l’État.

G.F.R.