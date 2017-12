L’orientation des jeunes au numérique s’impose. La réunion entre l’association internationale SOS villages d’enfants et du groupe spécialisé dans le transport, le DHL, il y a un mois, ainsi que la conférence internationale des Nations Unies sur la politique des jeunes, a insisté sur ce point. Ce secteur d’emploi est promoteur, de nos jours, et la tendance continuera dans ce sens.

«Le monde du numérique dominera d’ici 2030 à 2065. Nous avons aussi reçu des recommandations de cette conférence internationale sur la politique des jeunes selon laquelle le numérique, la technologie et l’agriculture sont les secteurs d’emploi les plus probants», explique Faneva Rahari-manantsoa, directrice du programme GoTeach de l’océan Indien et de la région d’Afrique Francophone, hier, lors du lancement de la 8e édition du Forum des métiers à l’Institut supérieur de Travail social d’Andoharano-fotsy.

Madagascar se trouverait en retard par rapport aux exigences de cette évolution, selon les débats de cette première journée du forum. « Peu de jeunes ont accès au numérique. Il y a également un manque de matériel ».

Dans ce sens, DHL et SOS villages d’enfants Madagascar, via le programme GoTeach, ont axé la 8e édition de ce Forum des Métiers sous le thème de « L’évolution des métiers face au numérique». « Nous apprenons aux jeunes que le numérique ne se limite pas à l’internet. qu’il y a autres choses et qu’il faut bien faire attention à son utilisation », poursuit Faneva Raharimanantsoa.

Ce forum continue, ce jour, avec une exposition des instituts, des universités, des écoles ou des sociétés travaillant autour de ce monde de numérique. Il y aura une possibilité d’embauche pour ceux qui déposeront leur curriculum vitae.

M. R.