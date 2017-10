Le Forum de la diaspora malgache a été officiellement ouvert hier au Village Voara Andohotapenaka par le Président Hery Rajaonari­mampianina. Il s’étalera sur trois jours, au long desquels des expositions et des conférences se tiendront. Le droit de vote de la diaspora est l’un des sujets importants à débattre durant ces conférences.

Lors d’un entretien avec la presse à cette occasion, le président de la République a déclaré que ce droit fondamental a toujours été débattu. « Ce n’est pas uniquement à l’État de décider, car des concertations ont eu lieu à ce propos avec la diaspora », a-t-il soutenu. Selon le Président Hery Rajaonarimampianina, l’État n’est en aucun cas contre cette idée, mais les avis sont partagés. « Certains n’attendent que cela, et d’autres proposent tout d’abord de bien préparer la chose », a-t-il déclaré.

Les Malgaches de l’étranger semblent tenir l’acquisition du droit de vote bien à cœur. Considérant le fait que voter est un droit que tout citoyen mérite de jouir, les Malgaches qui n’ont pas de double nationalité ne votent ni pour les pays où ils habitent, ni pour Madagascar. Selon Vahinala Raharinirina, membre de la diaspora malgache en France, voter est une contribution en tant que citoyen.

Droit réclamé

« Le président de la Répu­blique a clairement dit que les citoyens malgaches d’ici et de l’étranger sont les mêmes. Et cela doit se voir à travers le droit de vote », a-t-elle attesté. Toujours selon elle, « Madagascar est le seul pays d’Afrique dont la diaspora ne peut pas encore voter ». Pour certains membres de la diaspora, ce n’est qu’une question de volonté politique. Le fait est que la promesse de l’octroi du droit de vote à la diaspora survient souvent à l’approche d’élections. Si dans son allocution, Hery Rajaonarimampianina atteste que beaucoup de facteurs encouragent les Malgaches à déménager à l’étranger, d’après Vahinala Raharinirina, le droit de vote serait un tremplin pour inciter la diaspora à s’impliquer dans le développement de Madagascar, et même à revenir vivre au pays. Mais d’une manière concrète, la diaspora ne propose pour l’instant que des plateformes d’échange, le forum dans le cas présent, afin de contribuer au développement de Madagascar.

Le Président de la République a ouvert officiellement le forum de la diaspora malgache au Village Voara. Parmi les autorités présentes figurent le Premier ministre, Olivier Mahafaly Solonandrasana, le ministre des Affaires Étrangères, Henry Rabary-Njaka ainsi que le président de l’Assemblée Nationale, Jean Max Rakotomamonjy, et le nouveau sénateur nommé du quota présidentiel, Rivo Rakotovao.

Lors de son allocution, le Président Hery Rajaonari­mampianina a fait remarquer qu’il a tenu parole par rapport à la diaspora. « J’ai tenu ma promesse, c’est pourquoi vous avez des attributions au sein du ministère des Affaires étrangères, une direction dédiée à la diaspora. Je vous ai par la suite, lors de nos déplacements pré-cités, dit que nous nous reverrons prochainement à Madagascar, et ce jour aujourd’hui est venu », a-t-il soutenu.

Loïc Raveloson