Le ministère de l’emploi a délivré les arrêtés portant agréments de filière et ouverture du centre de formation au groupe Socota Antsirabe.

Exemplaire. À l’image du groupe dans le paysage industriel malgache, le nouveau centre de formation baptisé « The Talent Factory » a été inauguré vendredi dans la ville d’Antsi­rabe, le fief de Socota. L’ouverture du centre se traduit par les initiatives réalisées dans le cadre du partenariat public privé, soutenu par l’administration, qui, pour l’occasion, a octroyé les arrêtés ministériels portant sur l’agrément des filières de formation du centre. Partenariat qui se concrétise notamment par des formations professionnelles en alternance avec les plus grands établissements universitaires du pays. Entre autres, avec l’ISCAM pour la délivrance du Master International des Affaires (MIDA) à l’endroit des étudiants de l’École Supérieure Spécialisée du Vakinan­karatra (ESSVA).

Sans oublier les cours et stages intégrés avec la filière Sticom de l’institut polytechnique d’Antana­narivo ou encore, et non la moindre, la collaboration avec Grenoble Ecole de Manage­ment, l’une des meilleures Business School Européennes. « Dans l’optique de s’adapter à un environnement professionnel en constante transformation, “The Talent Factory” se donne comme ambition d’améliorer la capacité du groupe à former les talents au sein de toutes ses filiales tout en formant ces managers de demain », souligne Véronique Auger, le directeur général, représentant Salim Ismaïl, le président du groupe Socota.

Ainsi, à travers l’effectivité du centre, le groupe projette d’atteindre le cap des dix mille emplois créés d’ici quelques années.

École entreprise

Des emplois qui s’axeront surtout dans les domaines du BTP, le dévelop­pement rural, les nouvelles technologies de l’information ainsi que le textile, l’habillement et accessoires. À rappeler que « The talent Factory » a une capacité d’accueil de deux cent trente apprenants ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour un peu plus de 125.000 heures de formations dispensées à l’année. Les modules enseignés dans le centre vont des langues (français, anglais, espagnol), à l’informatique (bureautique, Autocad, programmation) jusqu’aux qualités, sécurité, contentieux, ressources humaines, management, hygiène et environnement du travail, développement personnel, finances, production (matière textile) et santé « Un projet qui contribuera assurément au développement de la région et de la ville, même si elle est déjà la deuxième plus importante localité industrielle du pays », s’enthousiasme le Dr Georges Solay Rakotonirainy, secrétaire général du ministère de l’emploi. Ce dernier qui met l’accent sur l’encouragement de la création des centres de formation privés en soulignant que « ces centres sont un vivier de compétences pour les métiers. Dans la mesure où le centre se situe à même l’enceinte de l’usine. Un concept d’école entreprise qui facilitera l’insertion professionnelle des jeunes diplômés ».

Harilalaina Rakotobe