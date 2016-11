Ministres et députés se réunissent au sein d’une nouvelle plateforme politique. Le motif annoncé est de défendre l’alternance démocratique.



Représentativité. Un atout mis en avant par les ministres et députés qui se sont présentés à la presse, samedi, pour affirmer leur poids dans l’arène politique. Un argument qui leur sert, visiblement, de faire-valoir dans leur entreprise de défense de l’administration Rajaonarimampianina, par le biais d’une nouvelle plateforme politique dénommée « Firaisankina ho an’ny fampandrosoana ny Tanin­drazana » (FFT).

« Nous ne disons pas que la vie des Malgaches est parfaite, qu’ils nagent dans le bonheur ou encore que Madagascar est devenu un paradis. Seule­ment, ce que nous voulons

mettre en exergue, c’est la représen­tativité du FFT. Il y a des efforts à faire, il y a ceux qui sont faits et ceux encore à faire. C’est ce que nous voulons. Cela devrait se transmettre d’une manière démocratique », a déclaré Jean de Dieu Maha­rante, ministre de la Fonction publique, et ancien député soutenu par le groupe parlementaire Mapar 2 et 3.

Autre membre du gouvernement à composer les rangs du FFT, Jean Jacques Rabenirina, ministre de la Culture, lui aussi, ancien député appuyé par le groupe parlementaire VPM-MMM, a lancé : « Nous sommes dans une démocratie. Tout le monde peut faire part de son opinion. Ce qui nous différencie des au­tres, c’est notre représentativité. Seuls les élus peuvent parler au nom de la population ». Misant sur cette « représentativité », donc, les membres de cette coalition pour le développement, affirment que les choses avancent.

Rappel

Lisant la déclaration commune des membres du FFT, le député Nantenaina Andriam­boavonjy, élu à Mandoto, a énuméré les faits d’armes du pouvoir comme le retour de l’African growth and opportunity act (AGOA), de l’acquisition du Fonds élargi de crédit (FEC), ou encore, des projets d’infrastructures comme l’extension de port et construction de blocs opératoires.

Certes, mais les multiples appels autant par

l’opinion nationale qu’internationale à une intensification des efforts étatiques et à transformer des déclarations d’intention en actes pourraient indiquer que les actions du pouvoir sont difficilement perceptibles. À cela s’ajoutent plusieurs failles comme la corruption, une gabegie et abus de pouvoir apparents, cumulés avec une opacité dans la conduite de l’État qui donne des munitions à l’opposition, l’aile qui revendique des élections anticipées, voire, d’évincer du pouvoir le chef de l’État.

Cette dernière, depuis quelques semaines, semble, cependant, avoir levé le pied. Visiblement, c’est au tour des défenseurs du pouvoir de donner de la voix, avec dans leurs rangs, ceux qui ont composé le noyau dur des anciens acteurs de la motion de déchéance contre Hery Rajaonarimampianina, président de la République. Des anciens frondeurs qui ont basculé dans les rangs de la défense présidentielle, une fois, suite à des nominations au sein du gouvernement et des gages de subvention étatique dans leur circonscription pour se refaire une santé politique dans un souhait de réélection.

La sortie médiatique de samedi, pourrait être, par ailleurs, une manière de rappeler l’envergure politique des membres du FFT, de ses leaders en particulier, au locataire d’Iavoloha. Bien que le président Rajaonari­mampianina ait éludé la question jusqu’à l’écarter des débats politiques, jusqu’ici, le bruit d’un remaniement à l’issue de la conférence des bailleurs, ou en début d’année du gouvernement se fait insistant dans l’arène politique. Une éventualité qui semble motiver les élans de solidarité.

Garry Fabrice Ranaivoson