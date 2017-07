Dans le milieu du travail, il est difficile d’acquérir une formation à l’étranger. Le certificat Edaf ou EFMD Deans Across Frontiers permet de se former durant quelques mois dans des grandes écoles

L’Institut Supérieur de communication, des affaires et du management (Iscam) est la première école en Afrique et parmi les pays francophones à obtenir la certification .La cérémonie de remise de ce certificat s’est déroulée, hier à Ankadifotsy. Il s’agit d’un programme d’accompagnement établi par l’European Foundation for management development (EFMD). « L’octroi de ce certificat permet à l’Iscam de s’ouvrir au monde en ayant plusieurs partenaires. Les étudiants peuvent étudier quelques mois à l’étranger dans des écoles partenaires et les étudiants de l’étranger peuvent venir dans notre école aussi sans payer les frais de scolarité », affirme Lylar Herimanitra, doyen à l’Iscam.

« Learning model »

Plusieurs critères ont été recommandés pour l’octroi de ce certificat dont le partenariat avec les entreprises, la rénovation du local, la naissance du «learning model», une politique d’enseignement basée sur l’apprentissage avec la pratique. Ainsi, la formation des étudiants se fait davantage par des projets associatifs, des accompagnements dans la relation avec les

entreprises.

En 2011, l’Iscam a assisté à une conférence sur le business school en Afrique du Sud. Le certificat Edaf y avait été présenté. C’était une occasion à saisir afin de mieux accompagner les jeunes. « Nous avons toujours pensé que la force des écoles, c’est la force des étudiants. Nous pouvons améliorer le système à regarder au-delà des étu­diants », explique Jaona Ranaivoson, directeur général associé de l’Iscam.

Mamisoa Antonia