Problématique. L’inté­gration dans le monde professionnel est toujours synonyme de défi pour les jeunes diplômés. C’est dans l’optique d’améliorer les conditions de recherche d’emploi, et par la même occasion, de réduire le taux de chômage grandissant dans la Grande île que l’Agence universitaire de la francophonie, le campus numérique Francophone de l’AUF et les conseillers d’orientation professionnelle de l’Université d’Antananarivo organisent, durant ce mois d’août, des ateliers d’Orien­tation professionnelle.

« Parce que les formations dans l’enseignement supérieur préparent peu les étudiants à cette transition vers le monde professionnel.

Ainsi, tous les mercredis et vendredis de ce mois d’août, au Campus numérique francophone d’Ankatso, se tiennent des ateliers d’orientation professionnelle proposant aux étudiants de se familiariser aux fiches métier. Pour ce faire, les participants de ces ateliers bénéficieront d’un accompagnement personnalisé. Ce qui leur permettra de se préparer aux différents tests de recrutement, et de bien rédiger leurs dossiers de candidature.

Harilalaina Rakotobe