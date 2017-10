Expérience internationale. C’est à travers cette vision qu’Atlantis Business School (ABS) a été officiellement présenté à l’hôtel Colbert, samedi. Basée à l’île Maurice, l’institution ouvre ainsi ses portes aux étudiants malgaches désireux de continuer leurs études à l’île voisine. ABS propose trois filières axées principalement sur le domaine du commerce, le business management (IBM) et la technologie de l’information (IT). Il s’adresse à tous les bacheliers malgaches envisageant de faire carrière dans l’un de ces trois domaines.

Ces derniers auront alors l’occasion de décrocher le diplôme de « Bachelor », équivalent à la licence, avec une reconnaissance au niveau international, tout en profitant de frais de scolarité abordables. Une reconnaissance des acquis renforcés par le partenariat établi par ABS avec l’université Utara Malaysia (UUM) ainsi qu’une accréditation de The Association to Advance Collegiate School of Business des États-Unis.

« Les dossiers de candidature des jeunes bacheliers seront recueillis par l’équipe à Madagascar et sélectionnés au niveau de l’UUM en Malaisie pour des raisons de transparence », précise Pritesh Bissoonauth, directeur de l’établissement. La première vague de sélection a été effectuée au mois de septembre. Une deuxième vague se tiendra en mois de mars de l’année prochaine pour ceux qui aspirent encore intégrer l’établissement.

H.R.