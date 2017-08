Les cadres du ministère de l’Éducation nationale (MEN) ont commencé la formation initiée par l’École nationale d’administration de Madagascar (Enam), lundi, au siège de l’Enam à Androhibe. Elle concerne la concrétisation de la signature de convention, qui a eu lieu entre les deux parties, le 15 mai. « Cette formation découle de la politique de relève du ministère. Il faut étoffer leurs expériences car ils pourront occuper d’importants postes au sein du ministère», explique Sandrot Rabeandalana, directeur des ressources humaines au sein du MEN.

Pascal Pierrot Rabetahina, directeur général de l’Enam, se réfère à l’application de la loi et du fonctionnariat. « Il s’agit d’une réforme de l’administration. Les fonctionnaires ne doivent pas se figer seulement sur l’application de la loi mais arriver à un résultat, tout en respectant la loi », insiste-t-il. Au total, neuf cent cadres sont formés. Ils sont répartis en deux vagues afin de faciliter le déroulement de la formation. Cinquante cadres ont commencé lundi, sur le thème de la correspondance administrative. Il existe neuf thèmes. Parmi ces thèmes figurent la capitalisation des expériences, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, le management et le leadership ainsi que la pratique administrative.

Mamisoa Antonia