Partage d’expériences. C’est à travers cette idée que le premier regroupement de professionnels de cyber sécurité se tient en ce moment dans les locaux de l’agence universitaire francophone (AUF) à Faravohitra. Ce regroupement, sous forme d’atelier, rassemble des experts de tous bords en matière de sécurité numérique, et vise à répondre aux demandes exprimées lors du dernier sommet de la francophonie à partir de la réalisation d’un projet commun.

Le Projet Cyber Sécurité dans l’océan Indien (CYSOI) ambitionne de développer les actions de l’AUF sur des axes de formation et de soutien à la recherche, dans le domaine de la cyber sécurité, notamment en mobilisant ses réseaux.

Ainsi, c’est à travers des appuis pour les établissements intéressés à renforcer les filières informatiques dans ce domaine que l’agence se concentre. A ne citer que l’École nationale d’Informatique (ENI) de l’Université de Fianarantsoa, l’Université d’Antananarivo à travers son Master en Mathématiques, Informatique et Statistiques Appliquées (MISA) ou encore l’Université de Maurice (UOM), l’Université des Mascareignes (UDM) , l’Université de La Réunion (l’IUT et le département des mathématiques et informatique (DMI) de la faculté des sciences et technologies (FST) mais aussi et surtout l’École Supérieure Polytechnique d’Antananarivo (ESPA / Université d’Antananarivo).

À travers ce regroupement, les experts nationaux et internationaux, menés par le professeur Maroun Chamoun, de l’Université Saint Joseph de Beyrouth, tenteront de définir les axes de priorité ainsi que les besoins de chacun dans le domaine de la cyber sécurité.

« Le groupe mauricien BIRGER et les DSI des groupes Star, Basan et Orange (Madagascar) ont déjà exposé leur réalité quant à la nécessité d’approfondir cette notion de cyber sécurité en leurs seins respectifs. À nous à présent d’établir des programmes d’enseignement et de professionnalisation adéquate par rapport à ces besoins », explique Bertin Ramamonjisoa, Directeur de l’ENI Fianarantsoa. Par ailleurs, afin que la notion de cyber sécurité ne soit pas envisagée uniquement sous un angle technique, l’agence a contacté la faculté de droit, d’économie, de gestion et de sociologie de l’Université d’Antananarivo pour qu’un juriste se joigne à ce projet. Ce dernier sera en charge de prendre en compte les questions juridiques et éthiques.

« Lorsqu’on évoque la notion de cyber sécurité, l’enjeu est d’envergure mondiale dans la mesure où c’est l’affaire de tous : à partir du simple citoyen qui se connecte à travers son téléphone portable jusqu’au plus haut responsable d’État. Raison pour laquelle le cadre légal doit être impérativement pris en considération», conclut Riaka Rakotobe, enseignant en droit.

Harilalaina Rakotobe