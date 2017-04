Répondre au plus près aux besoins des entreprises. C’est dans cette optique qu’a été conçu le catalogue de formation 2017 proposé par la Chambre de commerce et d’Industrie France-Madagascar (CCIFM). C’était hier, au siège de la Chambre à Akorondrano, que la commission de formation de l’association a dévoilé à la presse ce nouveau catalogue.

Il comprend une cinquantaine de sessions de formations de deux jours chacune dédiées aux entreprises membres de la Chambre. « Nous nous sommes rendu compte, au cours des évaluations, que le besoin des entreprises restait très fort sur la gestion du personnel exerçant au sein de leurs entreprises. À cet effet, les formations sont axées en grande partie à la thématique « Management », entre autres, l’accompagnement, la structuration et l’organisation du capital humain », a expliqué Jean-Michel Frachet, Président de la commission.

Par ailleurs, cette thématique est déclinée en 16 thèmes cette année. Notons que la CCIFM compte actuellement 450 entreprises membres de différentes tailles représentant tous les secteurs d’activités.

Soa-Mihanta Andriamanantena