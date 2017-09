Des jeunes issus de différents partis ont reçu leur attestation. Ils sont désormais prêts à affronter les réalités de la vie politique du pays.

Trente trois participants. C’est le nombre des jeunes qui forment la troisième promotion de l’Académie des partis politiques (ADP), dont la sortie a eu lieu hier, à l’Hôtel Colbert. Issus de différents partis politiques, ils ont obtenu leur attestation après six mois de formation. Avec leur attestation, ils ont reçu un exemplaire de la Consti­tution et un livre comportant les différents volets de la formation qu’ils ont reçue.

Plusieurs partis politiques ont été représentés par les trente trois participants de l’ADP. Entre au­tres, Malagasy Miara Miainga (MMM), Freedom, Arema, Tiako i Madagasikara (TIM), Hery Vaovao hoan’i Mada­gasikara (HVM) ou encore Mapar.

Jimmy Ranitratsilo, membre du parti ADN (Arche de la Nation – Antoka sy Dinan’ny Nosy) a participé à cette formation et a honorablement représenté son parti. Selon lui, il faut appliquer ce qui leur a été inculqué. « Tout ce que l’on nous a enseigné ici ne doit pas rester une simple théorie », affirme-t-il, avant de soutenir que « des résultats concrets prouveront toutes les connaissances que l’on nous a enseignés ».

Par rapport à la situation politique actuelle du pays, Jimmy Ranitratsilo invite les jeunes à avoir le sens de la responsabilité.

« J’incite tous les jeunes de Madagascar à prendre des responsabilités par rapport à la situation actuelle qui prévaut dans le pays. Nous savons que la Nation est dans une position plus qu’inconfortable et nous sommes l’avenir du pays », martèle-t-il.

Bénéfique en tous points

Jean Aimé Raveloson, représentant adjoint de la Friedrich Ebert Stiftung, indique que cette formation est bénéfique aussi bien pour les partis politiques que pour la Nation. « À l’issue de cette formation, ces jeunes pourront être des coordinateurs nationaux ou régionaux de leur parti ou même vice-présidents nationaux », précise-t-il, au cours d’un entretien. Il confirme que dans une Nation ou au sein d’une communauté, les jeunes sont souvent les initiateurs du changement. « Le rôle des partis politiques est, en quelque sorte, de leur permettre d’avoir des projets

d’avenir, tant politique que dans d’autres domaines, suivant les idéologies des partis », soutient-il.

L’objectif de la formation est d’apprendre aux jeunes participants la conception d’une vision et d’un projet de société, mais aussi une culture politique génératrice de nouveaux comportements. La formation s’étale sur quatre sessions. Dans la première, les sortants ont pu appréhender l’éthique, le leadership et la culture politique. Dans la deuxième, les questions de démocratie, d’idéologie et de partis politiques ont été abordées.

Dans la troisième session, les participants sont allés

à Fianarantsoa pour un voyage d’études durant lequel l’histoire, la culture et l’identité ont été développées. La dernière session a mis l’accent sur les questions d’économie et de bonne gouvernance.

Loïc Raveloson