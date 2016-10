Le malheur des uns fait le bonheur des autres. L’Ajesaia Bongolava a dit adieu à ses rêves de Poule des As. Et ce, après son revers face au RTS-Jet Mada Itasy (0-1), hier au stade Rabe­mananjara de Mahajanga, en phase II de la THB Champions Ligue. L’unique but de la rencontre a été marqué par Lava, dans les derniers instants (89e).

Pour sa part, Elgeco Plus a bénéficié du forfait du FC Joël Sava, pour engranger trois points cruciaux. Le champion d’Analamanga devra battre le RTS-Jet Mada, lors de la dernière journée de ce dimanche, pour espérer rallier la Poule des As. Les deux clubs étant à égalité avec neuf points. Cette situation permet d’assurer sa qualification au SOM-Fosa Juniors Boeny, vainqueur du FC Fitama Analan­jirofo (3-0), hier.

Rinho et ses coéquipiers sont crédités de douze unités et sont mathématiquement hors de portée.

Au stade d’Ampasam­bazaha à Fianarantsoa, la CNaPS Sport Itasy a subi son premier accroc dans cette phase II. Le club triple cham­pion de Madagascar a été tenu en échec par le FC Vaki­nankaratra (1-1). Niasexe a ouvert le score pour les Cais­siers (24e). Mais ils ont été rattrapés par les Antsira­béens, à cinq minutes du coup de sifflet final, sur une réalisation de Tojonirina (85e).

Le carton de la journée est à mettre à l’actif de Tana Formation. Il a écrasé le DCF Fort Dauphin Anosy, sur le score sans appel de huit à zéro.

Haja Lucas Rakotondrazaka