La THB Ligue des Champions débute ce vendredi. Elgeco Plus, champion d’Analamanga en titre, affrontera le VFM pour son premier match, à Mahamasina.

Depuis 2013, le trophée de champion de Mada­gascar est la chasse gardée de la CNaPS Sport Itasy. Un trophée qu’Elgeco Plus Analamanga n’a jamais soulevé. Et ce, depuis la création de ce club.

Cette année, celui-ci se présente, une nouvelle fois, comme le principal challenger du champion sortant, en THB Champions League, compétition qui débute ce vendredi.

Dino et ses coéquipiers comptent déjà un titre cette saison, en l’occurrence la très convoitée couronne de champion d’Analamanga. À celle-ci s’ajoute le titre de meilleur buteur pour Zôla, auteur de 25 réalisations. Ils vont tenter de réaliser le doublé donc, avec le cham­pionnat de Madagascar.

Et justement, ils sont mieux armés pour aller chercher le titre national, cette fois-ci. On compte toujours les valeurs sûres, Johnny en défense, ainsi que Dino et Bela en attaque, pièces importantes également des Barea. À ces derniers vient s’ajouter le jeune gardien prometteur Ando. En club, il a ravi le poste de titulaire à Eddit Bastia. Et en équipe nationale, il a assuré pour sa première apparition, lors du match aller face à l’Angola en éliminatoires du Cham­pionnat d’Afrique des Nations 2018.

Sans oublier Eddy Kely, un autre élément offensif qui a aussi progressé rapidement, ces derniers mois. Mais si on parle de progression, la plus significative est certainement celle de Bila, le milieu offensif à qui nous avions consacré notre édition du 11 août dernier. Avec 1m78 et 73kg comme gabarit, un équilibre à l’épreuve des défenseurs et une bonne frappe au sortir du dribble, il constitue un atout supplémentaire.

Première contre le VFM

Elgeco Plus a été tiré dans le groupe D d’Antananarivo, pour la phase I de la THB Ligue des Champions. Il évolue donc à domicile. Pour sa première rencontre, ce vendredi à 13h, au stade municipal de Mahamasina, le cham­pion d’Analamanga affrontera le VFM Vatovavy Fitovinany.

Le tenant du titre, la CNaPS Sport Itasy, se retrou­ve dans le groupe D de Fianarantsoa. Les Caissiers entrent en lice face au JSA Ihorombe, ce vendredi à 13h au stade moderne d’Ampasam­bazaha. On suivra également de près les performances de Fosa Juniors Boeny, autre candidat potentiel au titre, qui évolue également chez lui, dans le groupe A de Mahajanga.

Il croisera le fer avec le MTM Melaky pour sa première apparition, ce vendredi à 13h au stade Rabemananjara.

Haja Lucas Rakotondrazaka