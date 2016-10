Deux joueurs sortent du lot depuis le coup d’envoi de la THB Ligue des Cham­pions, dont la phase II vient de se conclure, dimanche dernier. D’un côté, l’avant-centre Lucien Kassimo, plus connu sous le sobriquet de Foroche, qui rentabilise de la meilleure des manières son transfert à la CNaPS Sport Itasy et qui fait oublier un certain Jeannot Vombola à la pointe de l’attaque.

De l’autre, le milieu offensif Rinho Andriamanjaka, transfuge de l’AS Adema Analamanga vers le SOM-Fosa Juniors Boeny. Ils ont chacun inscrit onze buts en dix matchs disputés depuis le coup d’envoi de la compétition et se partagent le fauteuil de meilleur artilleur. Grâce notamment à leurs rendements impressionnants, leurs clubs respectifs ont pratiquement survolé la THB Ligue des Champions jusqu’à présent et sont logiquement qualifiés pour la Poule des As, dernière marche avant le titre suprême.

Durant les phases aller et retour de cette Poule des As, du 13 au 20 novembre puis du 4 au 11 décembre, ils vont se livrer un véritable duel à distance.

Un autre détail joue en faveur de la CNaPS Sport. En effet, le club triple cham­pion de Madagascar peut aussi compter sur un autre attaquant en forme, en l’occurrence Niasexe Milison. Auteur de neuf buts, lui aussi peut faire basculer une rencontre à tout moment. Un autre atout offensif en plus de Foroche.

Haja Lucas Rakotondrazaka