La CNaPS Sport, triple championne de Madagascar, a disposé de Tana Formation (1-0), hier à Fianarantsoa. Du côté de Mahajanga, Elgeco Plus a renversé l’Ajesaia (3-2).

Cette fois-ci, le choc entre la CNaPS Sport Itasy et Tana Formation Anala­manga a accouché d’un vainqueur. Le club, triple cham­pion de Madagascar, l’a emporté sur la plus petite des marges, hier à Fianarantsoa, dans le cadre de la phase II de la THB Champions League.

L’unique réalisation de la rencontre est à mettre au crédit d’une recrue venant de Toamasina, dénommé Armando, à la septième minute de jeu. Tana Forma­tion a passé le reste de la rencontre à courir après le score sans jamais réussir à égaliser. Les deux équipes s’étaient séparées sur un résultat nul, lors de leur précédente confrontation, en phase I.

C’était à la mi-août au stade de Mahamasina. Cette fois-ci, les Caissiers se sont imposés et ont infligé leur premier revers dans la compétition aux représentants d’Analamanga sur la pelouse du stade d’Ampasambazaha.

Dans les autres rencontres de ce groupe de Fiana­rantsoa, le FC Vakinankaratra et l’AS Comato Ihorombe se sont longtemps neutralisés. Mais les Antsirabéens ont finalement trouvé le chemin des filets à cinq minutes du coup de sifflet final (1-0).

Pour sa part, le FC Zanak’ Ala Haute Matsiatra n’a pas fait de détail, à domicile, face au DCF Anosy (2-0).

Mal embarquée

L’autre choc de cette première journée se tenait au stade Rabemananjara de Mahajanga. Celui-ci opposait Elgeco Plus Analamanga à l’Ajesaia Bongolava. Le champion d’Analamanga a réussi à retourner une situation bien mal embarquée pour l’emporter (3-2), alors qu’il était mené à la pause. Dino et les siens sont bien partis pour se qualifier enfin pour la Poule des As cette fois-ci.

Les buts, il en a aussi plu dans les autres matches. Le RTS Jet Mada Itasy en a mis quatre au FC Fitama Ana­lanjirofo (4-1). Et le SOM-Fosa Juniors Boeny en a mis trois au FC Joël Sava (3-0).

La deuxième journée de cette phase II est prévue ce dimanche. Deux affiches sortiront du lot. À Fianarantsoa, Tana Formation tentera de se reprendre face au FC Zanak’Ala, un club toujours difficile à manœuvrer dans son antre.

Et à Mahajanga, Fosa et Elgeco Plus croiseront le fer, sur un air de championnat d’Analamanga, le champion du Boeny ayant grandement recruté en Ligue 1, tels que les Mario, Rinho et autres.

Haja Lucas Rakotondrazaka