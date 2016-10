CNaPS Sport et SOM-Fosa Juniors ont respectivement pris la tête des groupes de Fianarantsoa et Mahajanga. Hier, les deux clubs ont respectivement disposé du DCF et du RTS-Jet Mada.

Les Caissiers demeurent égaux à eux-mêmes. Les triples cham­pions de Madagascar se sont emparés de la première place du groupe de Mahajanga, à l’issue de la troisième journée d’hier, en phase II de la Ligue des Champions. Et ce, après une nouvelle large victoire sur la pelouse du stade d’Ampasambazaha.

Cette fois-ci, la victime de la CNaPS Sport Itasy se nomme DFC Fort Dauphin Anosy, balayé sur le score de quatre buts à zéro. Comme on a l’habitude depuis le début de la compétition, Niasexe a surnagé avec un doublé (1e et 65e) et Lucien « Foroche », a rajouté une énième réalisation à son compteur (30e). Le quatrième but ayant été inscrit par le milieu de terrain Rado, à un quart d’heure du coup de sifflet final (74e).

Dans les autres matches de ce groupe, Tana Formation Analamanga l’a emporté, face à l’AS Comato Ihorombe (2-1). Tandis que le FC Zanak’Ala Haute Matsiatra a battu le FC Vakinankaratra sur la plus petite des marges (1-0). Au classement, la CNaPS Sport occupe le fauteuil de leader (9 pts), devant le FC Zanak’Ala (7 pts) et le FC Vakinankaratra (6 pts). Tana Formation est en mauvaise posture, avec deux journées restantes (4 pts). Le DCF et l’AS Comato sont d’ores et déjà éliminés (0 pt).

Pesant d’or

Au stade Rabemananjara de Mahajanga, la bonne opération du jour est pour le SOM-Fosa Juniors. Le cham­pion du Boeny a arraché la première place au RTS-Jet Mada Itasy, après avoir vaincu celui-ci (2-0). La victoire a mis longtemps à se dessiner pour Fosa, qui a pu compter sur Sydo « Bon Voyage » (60e) et Rinho (70e) pour débloquer la situation en deuxième période.

Dans les autres rencontres, le large succès d’Elgeco Plus Analamanga sur le FC Fitama Analanjirofo (6-0) pourrait valoir son pesant d’or, lors du décompte final dans ce groupe, autant que celui de l’Ajesaia Bongolava sur le FC Joël Sava (4-0). En effet, si Fosa caracole en tête (9 pts), trois clubs sont à égalité derrière (6 pts), en l’occurrence le RTS-Jet Mada, l’Ajesaia et Elgeco Plus.

La bataille à distance entre ces trois équipes promet. Pour leur part, le FC Joël et le FC Fitama (0 pt) sont hors course.

Haja Lucas Rakotondrazaka