Elgeco Plus sera bel et bien au rendez-vous de la Poule des As, en THB Ligue des Champions. Il s’est qualifié de justesse, hier au stade Rabemananjara de Maha­janga, à l’issue de la cinquième et dernière journée de la phase II.

Et ce, suite à un match nul face au RTS-Jet Mada Itasy (1-1). Bela a ouvert la marque pour le champion d’Analamanga au quart d’heure de jeu. Mais le RTS-Jet Mada a réussi à égaliser en seconde période. À terme, les deux clubs se sont retrou­vés à égalité avec 7 points.

Mais le champion d’Ana­lamanga devance son rival grâce à une meilleure différence de buts (+6 contre +2). L’on connait donc le nom du deuxième qualifié de la Cité des Fleurs, qui accompagnera le SOM-Fosa Juniors Boeny. Ce dernier était déjà assuré de sa participation à la Poule des AS depuis la quatrième journée.

Engagé également à Mahajanga, le FC Joël Sava avait déclaré forfait ven­dredi et avait décidé d’abandonner la compétition. Le comité exécutif de la Fédé­ration malgache de football s’est réuni en urgence pour examiner ce cas.

Résultat, la ligue de la Sava a reçu un avertissement. Et les points et buts obtenus lors de cette phase II face à ce club, qui devrait être sanctionné prochainement, ne sont pas comptabilisés.

Du côté du stade d’Am­pasambazaha à Fianarantsoa, la CNaPS Sport Itasy, triple tenante du titre, et le FC Zanak’Ala Haute Matsiatra se sont neutralisés. Grâce à leur match nul et vierge, les deux clubs (11 pts) ont décroché leurs tickets pour la Poule des As. La large victoire de Tana Formation sur le FC Vakinankaratra (5-0) n’aura servi à rien.

Le deuxième représentant d’Analamanga (10 pts) échoue à une longueur des deux équipes de tête.

La phase aller de la Poule des As s’étalera du 13 au 20 novembre. Par la suite, la phase retour est programmée du 4 au 11 décembre. À l’heure actuelle, les sites qui les accueilleront ne sont pas encore connus.

Haja Lucas Rakotondrazaka