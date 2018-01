Fosa Juniors Boeny et CNaPS Sport Itasy se sont séparés dos-à-dos, hier à Mahajanga, en Supercoupe aller (0-0). Les deux formations se retrouveront à Vontovorona, samedi prochain.

Pas de vainqueur entre Fosa Juniors Boeny et CNaPS Sport Itasy, hier au stade Rabemanjara de Mahajanga, en match aller de la Telma Supercoupe de Madagascar. Aucune des deux équipes n’a réussi à trouver la faille et à prendre l’avantage (0-0), avant la deuxième confrontation de samedi prochain, à Vontovorona.

Le début de match a été en faveur de la CNaPS Sport. Dominateurs dans l’entrejeu malgré l’absence de Mika, les Caissiers ont rapidement pris les rênes du jeu et multiplié les occasions. Niasexe aurait pu ouvrir le score prématurément, mais il a manqué l’immanquable devant le but vide, sur un centre appuyé de Toby venant de la droite(7è). Un quart d’heure plus tard, c’était au tour de Foroche, définitivement de retour chez le club quintuple champion de Madagascar, de se présenter devant Balvano, gardien de Fosa Juniors. Malheureusement, il s’est emmêlé les pinceaux et a raté sa reprise, sur un centre bien précis de Ronald venant de la gauche (22è).

Du côté du Fosa Juniors, il a fallu attendre la 24è minute pour voir le premier tir cadré, œuvre de Dax. Une frappe cependant bien captée par Ando, gardien de la CNaPS Sport. À la demi-heure de jeu, la physionomie de la rencontre a basculé en faveur du champion du Boeny, qui a pris l’ascendant, sans pour autant trouver le chemin des filets, malgré une belle tête de Nonot (33è), titularisé pour son premier match avec Fosa. À la pause, aucune des deux équipes n’a ouvert le score.

Deuxième période

Au retour des vestiaires, Bob Kootwijk, coach de Fosa Juniors, décide de remplacer Jean Yves par Angelot, pour évoluer devant aux côtés de Nonot. Toutefois, l’avant-centre, prêté par l’AS Adema, n’a pas vraiment pesé sur le front de l’attaque. C’est un autre remplaçant, Francis chez la CNaPS Sport, qui s’est plus illustré, avec notamment une belle frappe des 25m, mais repoussé par Balvano (59è).

Contrairement à la première période, où l’on a remarqué quelques actions plutôt bien construites, la seconde mi-temps a été plus brouillonne. La seule réelle opportunité a été un tir à l’entrée de la surface de Foroche, repoussé par Balvano. Un autre fait marquant, le claquage de Toby. Le défenseur latéral droit du quintuple champion de Madagascar vient s’ajouter à la longue liste de l’infirmerie, aux côtés de l’attaquant Lalaina, du milieu Mika et du gardien Leda. Au final, la rencontre s’est conclue sur un résultat nul et vierge, frustrant surtout pour les Caissiers qui se sont procuré plusieurs occasions franches.

Haja Lucas Rakotondrazaka