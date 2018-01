Grâce à un but de Foroche, les Caissiers ont remporté la Telma Supercoupe de Madagascar. Et ce, malgré le fait qu’ils aient joué à dix pendant une demi-heure.

Répondre présent au moment clef devant le but, c’est la marque des vrais « 9 ». Foroche l’a une nouvelle fois prouvé, samedi au stade de Vontovorona. Grâce à une tête gagnante sur sa seule véritable opportunité de la rencontre, il a offert la Telma Supercoupe de Madagascar à la Cnaps Sport, victorieuse de Fosa Juniors par la plus petite des marges (1-0), une semaine après le nul blanc du match aller à Mahajanga.

Par rapport à cette première confrontation, le coach Tipeh a procédé à deux changements dans le onze de départ de la Cnaps Sport. Tolotra a notamment été titularisé sur l’aile droite, tandis que Tantely a remplacé Toby, blessé, au poste de défenseur latéral droit (Ando, Tantely-Ando-Lanto-Ronald, Tojokely-Rija-Tolotra-Boura, Niasexe-Foroche). Pour sa part, le coach Kootwijk a opté pour un seul attaquant de pointe, Jean Yves, avec Santatra en soutien, chez Fosa Juniors. On note également la présence du gardien Damien, en lieu et place de Balvano (Damien, Doda-Théodin-Lôlôdy-Mario, Dax-Baggio-Donga-Babà, Santatra-Jean Yves). Cependant, l’ancien portier de Tana Formation n’a joué qu’une demi-heure environ, avant de se blesser, sur l’ouverture du score Foroche, à la 35ème minute de jeu. Sur un centre lointain de Rija en provenance du flanc droit, l’avant-centre de la Cnaps Sport a légèrement dévié la trajectoire du ballon pour tromper Damien. Sur cette action, ce dernier s’est télescopé avec un coéquipier. Touché à la tête, il a dû céder sa place à Balvano.

Zéro tir cadré

À la pause, les Caissiers ont ainsi pris les devants (1-0). Juste récompense puisqu’ils se sont procuré les occasions les plus franches, à l’image de la superbe reprise de volée de Boura (32è), à l’entrée de la surface de réparation, repoussée in extremis sur la ligne par un défenseur majungais.

Dos au mur, Fosa Juniors se devait de réagir. Chose faite avec les entrées en jeu de Nonot et Angelot en seconde période (63è). Cependant, les champions du Boeny n’ont jamais réussi à trouver la faille, même en supériorité numérique après l’expulsion du milieu défensif de la Cnaps Sport, Tojokely, pour un deuxième carton jaune (65è). Ils ont eu un mal fou à régler la mire, à l’image d’une frappe de 30 mètres de Nonot (74è), qui a frôlé le but adverse, ou encore un tir de Dax à l’entrée de la surface (80è), qui est passé par-dessus la barre transversale. Difficile de renverser une telle situation avec zéro tir cadré.

À terme, le trophée d’homme du match est revenu à Rija. « Il a fait un bon match. Il mérite son trophée », a notamment lancé à son propos Nicolas Dupuis, sélectionneur des Barea de Madagascar, qui a assisté à la rencontre. Outre sa passe décisive, le milieu de la Cnaps Sport s’est aussi illustré par ses récupérations en un-contre-un et ses interceptions bien senties grâce à une bonne lecture de jeu.

Mots croisés

Patrick Randriambololona dit Tipeh, coach de la Cnaps Sport : « C’était un match difficile. Fosa Juniors a montré un autre visage par rapport au match aller. Nous avons souffert pendant plus de de vingt minutes en seconde période, après le rouge de Tojokely. Je ne suis pas satisfait de l’arbitrage, avec plusieurs cartons d’un côté et aucun pour l’autre équipe. »

Bob Kootwijk, coach de Fosa Juniors : « On a perdu. C’est dommage comme résultat. Bien sûr, je ne suis pas content. Dans quelques semaines, on va jouer la Coupe de la CAF. Il nous faut encore quelques matches pour peaufiner notre préparation. »

Ando Rakotondrazaka, défenseur de la Cnaps Sport :

« On a gagné et c’est vraiment réjouissant. Maintenant, on va jouer la Ligue des Champions avec l’objectif de faire mieux que l’an passé, en atteignant la phase de groupes. »

Arohasina Andrianarimanana dit Dax, milieu de Fosa Juniors : « On a rencontré des difficultés devant. On a joué avec un seul attaquant, alors qu’en face, les défenseurs de la Cnaps Sport étaient bien regroupés dans l’axe. On n’a pas réussi à trouver de solution pour les passer. »

Haja Lucas Rakotondrazaka