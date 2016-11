La CNaPS Sport et Tana Formation s’affrontent pour la troisième fois cette saison, en demi-finales de la coupe nationale.

Inséparables. La CNaPS Sport Itasy et Tana Formation Anala­manga se retrou­vent, encore une fois, ce samedi, au stade Alexandre Rabemananjara de Maha­janga, et non pas à Fiana­rantsoa comme initialement prévu.

Il s’agit de la troisième confrontation entre les deux clubs, cette année, en campagne nationale, pour le compte des demi-finales de la Telma Coupe de Mada­gascar cette fois-ci. Précé­demment, leur première rencontre remonte au dimanche 14 août, au stade municipal de Mahamasina, en phase I de la THB Champions League. Une rencontre qui s’est soldée par un résultat de parité.

Devant au score, la CNaPS Sport avait été réduite à dix en seconde période. Et le défenseur des Barea, François avait arraché le point du nul pour Tana Formation (1-1). Par la suite, les deux équipes se sont croisées de nouveau en phase II de la même compétition, au stade d’Ampa­sambazaha à Fianarantsoa, le vendredi 30 septembre.

Cette fois-ci, la CNaPS Sport s’est imposée sur la plus petite des marges

(1-0). Au terme de cette phase II, Tana Formation avait échoué à la troisième place et n’était donc pas qualifiée pour la Poule des As.

Troisième coupe nationale

Ce samedi, la situation sera différente. On parle ici d’un match à élimination directe. Sambatra et ses coéquipiers n’ont pas le droit à l’erreur face aux tenants du titre. En parlant de Sam­batra justement, il livrera un duel à distance avec l’autre attaquant en grande forme actuellement du côté de la CNaPS Sport, à savoir Lucien « Foroche ».

L’autre équipe d’Anala­manga, Elgeco Plus, tentera de défaire le SOM-Fosa Juniors Boeny, dimanche, toujours à Mahajanga. Dino et les siens ont une revanche à prendre face à Rinho et consorts. En effet, Fosa avait disposé d’Elgeco Plus, lors de leur premièr et unique affrontement de cette saison (2-1), en phase II de la THB Ligue des Champions, le mercredi 2 octobre.

En cas de victoire, Elgeco Plus rendrait la monnaie de sa pièce à son adversaire du jour. Mais aussi et surtout, il s’offrirait une opportunité de décrocher une troisième coupe nationale, après les sacres en 2013 et 2014.

Haja Lucas Rakotondrazaka