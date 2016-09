Il ne reste plus qu’un seul et unique match en retard, dans le cadre des seizièmes de finale de la Telma Coupe de Madagascar. L’ambitieux SOM-Fosa Juniors se déplacera à Maevatanana, ce mercredi, pour y affronter le FC Maeva Betsiboka.

Logiquement, le cham­pion du Boeny part avec la faveur des pronostics, vu ses précédentes sorties impressionnantes et sa forme étincelante actuelle. Si elle se qualifie, l’équipe de Titi Rasoanaivo, la dernière grosse écurie qui manque à l’appel en huitièmes, retrouvera le Racing Nelly, un autre club du Boeny.

Le match est prévu ce dimanche au stade Rabe­mananjara de Mahajanga. Cette même enceinte accueillera trois autres rencontres, dont un duel alléchant entre l’Ajesaia Bon­golava et le Cosfa Analamanga, pour le compte de ces huitièmes. Deux formations qui avaient l’habitude de se croiser en championnat régional d’Analamanga, dans le temps.

Les militaires restent sur une belle victoire face au FC Vakinankaratra, au tour précédent. Leur confrontation avec Ando et ses compères promet.

Elgeco Plus évoluera également dans la Cité des Fleurs. Le champion d’Analamanga sera aux prises avec un adversaire qui devrait être dans ses cordes. Il s’agit de l’OSBSA Diana, victorieuse du Tamitsa Sofia dimanche dernier.

Pour leur part, les deux derniers représentants d’Analamanga se déplaceront au stade d’Ampa­sambazaha, à Fianarantsoa. L’AS Adema et Tana For­mation défieront respectivement l’AS Comato Ihorombe et le FC Mapaci Atsimo Andrefana. Si Tana Formation est encore en lice en THB Champions League, l’AS Adema n’a plus que cette Telma Coupe pour espérer accrocher un trophée. Après quatre finales perdues consécutivement depuis 2012, Tantely et les siens espèrent certainement l’emporter, enfin, cette année.

En parlant de finale justement, celle de l’an dernier avait vu la victoire de la CNaPS Sport Itasy. La tenante du titre aura comme adversaire le FCB Haute Matsiatra, ce dimanche, toujours à Fianarantsoa. Par la suite, les Caissiers resteront dans la capitale de la Haute Matsiatra, puisqu’ils y disputeront la phase II de la THB Ligue des Champions le weekend suivant.

Haja Lucas Rakotondrazaka