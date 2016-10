Le tirage au sort de la Telma Coupe de Madagascar, effectué hier à Andraharo, a accouché d’une affiche 100 % Analamanga. Elgeco Plus et Cosfa croiseront le fer, au stade Rabemananjara de Mahajanga, à l’occasion des quarts de finale du dimanche 16 octobre.

L’autre rencontre prévue dans la Cité des Fleurs sera l’affaire du SOM-Fosa Juniors Boeny et du FC Joël Sava. Quant au troisième club d’Analamanga, Tana Formation, il sera aux prises avec le FC Otiv Alaotra Mangoro, au stade d’Ampa­sambazaha à Fianarantsoa.

Pour sa part, la CNaPS Sport Itasy, tenante du titre, retrouvera l’AS Comato Iho­rombe, toujours dans la capitale de la Haute Matsiatra. Les demi-finales sont fixées pour le 6 novembre. Tandis que la finale aura lieu le 27 novembre.

En marge de ce tirage au sort, le président de la Fédé­ration malgache de football, Ahmad, a dévoilé une information cruciale concernant la Barea Académie de Carion où se préparent les futurs joueurs de l’équipe nationale U17, en vue de la Coupe d’Afrique des Nations de l’an prochain.

Roger Fleury en prendra les rênes et il apportera également une assistance technique à la FMF. Le Français est connu pour avoir une bonne expérience dans la gestion de centre de formation dans l’Hexagone.

Haja Lucas Rakotondrazaka