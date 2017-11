Après avoir été malmenée par le Cosfa, l’équipe du Fosa Juniors FC gagne la Coupe de Madagascar. L’Afrique sera, désormais, son terrain de jeu.

Que ce fut dur…. mais ils l’ont fait. L’équipe du Fosa Juniors Football Club entre dans l’histoire du football en gagnant la finale de la Telma Coupe de Madagascar par deux buts à un, hier sur la belle pelouse du stade municipal de Mahamasina face au COSFA.

Une rencontre très disputée qui était sous le contrôle des militaires du Cosfa après le premier but de Jeannot Vombola sur un coup de tête suite à un corner tiré par Ravelino à la 28e minute.

Mettant toujours la pression aussi bien sur le flanc droit avec Ravelino que sur le flanc gauche avec Dimby, le COSFA a littéralement dominé la première période contre des joueurs du Fosa Juniors FC qui arrivaient à peine à trouver leurs marques et conclure à bon escient leurs actions offensives.

De retour des vestiaires, les joueurs du Fosa Juniors FC commençaient à mieux jouer en écartant plus le jeu vers les côtés au lieu de buter à chaque fois contre les défenseurs centraux de la CnaPS Sport. Du coté du COSFA, la gestion de l’avance était quasi parfaite. La possession de balle était à son avantage et les actions offensives étaient assez concrètes puisque Jeannot Vombola était tout prêt de signer un doublé à la 62ème minute de jeu. Encore sur un corner de Ravelino, il effectue une reprise à la volée du pied gauche qui heurte le poteau de Kandy Rambelomasina.

Depuis cette reprise qui prend le poteau, les joueurs du Fosa Juniors FC ont accentué les actions offensives. Peu de temps avant, l’entraineur Bob Kootwijk remplace Sambatra, l’ailier droit par Santatra Andriamamonjy. Une tactique payante puisqu’en allant chercher le contact devant, ils trouvent la faute et obtiennent un coup franc à la 78e minute.

Une bonne occasion qui s’offre a Santatra Andria­mamonjy qui se trouve légèrement excentré sur le coté gauche à vingt trois mètres. Son tir atterrit dans la lucarne gauche de Dina, le portier des militaires qui s’attendait à avoir le ballon au premier poteau.

Tournure

« Je suis vraiment habitué à ce genre de coup franc. J’avais tout de suite en tête de le frapper au second poteau et je me suis exécuté », témoigne Santatra.

Après l’égalisation, c’était l’euphorie sur le terrain comme dans les tribunes. Le match avait pris l’allure d’une vraie finale digne de ce nom.

Voulant reprendre l’avan­tage pour le COSFA, les Jeannot Vombola, Ravelino, Dimby, Eric et consorts étaient sur une action offensive franche avant de subir une contre attaque fatale du Fosa Juniors FC à la 83e minute par le biais de Jean Yves Razafin­drakoto. Bien lancé par ses camarades… en deux passes, il prend de vitesse les défenseurs du COSFA depuis le centre du terrain, s’arrache sur une bonne trentaine de mètres, effectue une feinte finale au portier des militaires pour pousser délicatement le ballon du pied gauche dans le filet adverse.

« Je ne pouvais pas manquer de marquer sur une telle occasion. J’étais bien servi, j’ai pu me défaire de deux défenseurs dès mon lancement et c’est ma lucidité qui a pu se conclure en but de la victoire », s’enthousiasme Jean Yves en fin de match.

Malgré leur hargne, les joueurs du COSFA ont tout donné mais c’était trop tard pour inquiéter les jeunes Fosa de Boeny qui bouclent la rencontre sur cette victoire sur deux buts à un.

Avec ce premier titre à l’échelon national, le Fosa Juniors FC a donc son premier rendez-vous avec l’Afrique pour la première fois depuis sa création, il y a deux ans. Ce club sera le représentant de Madagascar en Coupe de la Confédération africaine de football pour la saison 2017/2018.

La CNaPS Sport, cham­pionne de Madagascar sera en lice en ligue des cham­pions. Avant ces échéances africaines, la fédération malga­che de football organisera, avec Telma, la Super Coupe de Madagascar en aller et retour, qui verra ainsi, une confrontation entre le Fosa Juniors FC de Boeny et la CNaPS Sport d’Itasy. Ces deux rencontres se joueront, éventuellement, avant les fêtes de Noël.

Ils ont dit

Bob Kootwijk, entraîneur néerlandais du Fosa Juniors FC :

Ce n’était pas facile. Mes joueurs sont jeunes et ont été surpris par le premier but adverse. Ils ont mis du temps pour commencer à jouer au football. Après, ils ont persévéré en ayant comme principe que chaque minute compte et qu’un retard d’un but pouvait se rattraper.

Ils ont joué au mieux les occasions de but qui se sont présentées à eux et c’est comme cela qu’ils ont pu gagner au final. En deux ans d’existence, on est arrivé à une bonne référence sur le plan national et je ne peux qu’être heureux.

Maxime, entraîneur du Cosfa :

On a effectué une bonne entame de match. On a pu montrer du bon et beau football en étant très offensif. Cette action offensive s’est soldée par un but de Vombola Jeannot avant la demi-heure de jeu. Après, on a maintenu notre niveau de jeu initial et on rate le deux à zéro à l’heure de jeu sur un poteau de Jeannot Vombola. Ensuite, il y a eu un manque d’attention de l’ensemble de mon effectif et c’est comme cela que le match a tourné à l’avan­tage de l’équipe adverse.

Les distinctions

Meilleur entraîneur : Bob Kootwijk (Fosa Juniors FC)

Meilleur gardien de but : Kandy Rambelomasina (Fosa Juniors FC)

Meilleur buteur : Jeannot Vombola (COSFA)

Meilleur joueur : Mario Bakary (Fosa Juniors FC)

Dina Razafimahatratra