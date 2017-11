La finale de Telma Coupe de Madagascar aura lieu ce dimanche à Mahamasina. Un ticket pour l’Afrique est en jeu.

Duel de choc entre un Old et un tout jeune club. Déterminés, les deux finalistes, Cosfa Analamanga et Fosa Juniors FC Boeny ont le même objectif, c’est de remporter le titre.

La finale de la Coupe de Madagascar se tiendra ce dimanche 26 novembre au stade municipal de Maha­masina à partir de 14 heures et demie. Les militaires auront l’avantage de jouer à domicile. Ce club d’Anala­manga alignant à la pointe l’intenable, Jeannot Vonim­bola, a l’habitude de jouer sur la pelouse de Mahama­sina.

De son côté, après deux ans d’existence, ce sera la toute première finale en compétition nationale pour Fosa juniors FC qui évolue au championnat de Boeny. Éliminés en demi-finale lors de la précédente édition, Kandy Rambelomasina, capitaine de Fosa Juniors et consorts sont aussi prêts à ravir leur premier titre national ainsi que le ticket pour la campagne africaine, après cinq séances d’entraînement et deux matches amicaux à Mahamasina.

Le vainqueur de cette finale, qui se jouera en aller et retour, disputera contre la CNaPS la Super Coupe. « Le club détenteur de la Coupe accueillera le match aller et la CNaPS recevra celui retour à Vontovorona. Ces clubs y seront autorisés à aligner leurs renforts pour les compétitions africaines », a annoncé le directeur technique national, Jean François Debon.

Pluie de primes

La fédération et son partenaire numéro un, Telma, promettront une pluie de primes pour les méritants. L’équipe gagnante de la finale recevra un chèque géant de 3 millions d’ariary et un million pour la dauphine. La fédération offrira aussi 500 000 ariary chacun au meilleur joueur, au meilleur buteur et au meilleur gardien de but.

Comme d’habitude, l’entraîneur du club vainqueur gagnera 300 000 ariary. Côté organisation, deux accès séparés seront réservés aux spectatrices des deux camps.

Celui de Cosfa se trouve en face du collège Sainte Famille et celui de Fosa Juniors du côté de Paddock. Les prix d’entrée sont fixés à 3000 ariary pour le gradin, 5000 ariary pour les tribunes latérales et 10 000 ariary pour celle centrale.

Un match d’ouverture est prévu dans la matinée entre l’équipe de la fédération et celle du ministère de l’Éducation nationale. Dans la foulée, Telma propose un jeu pronostic sms jusqu’au coup de sifflet final dont un téléphone Titan 4G est à gagner.

Serge Rasanda