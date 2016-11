Cnaps Sport a confirmé sa suprématie face à Elgeco plus, hier lors de la finale de la coupe de Madagascar, en l’écartant, pour la deuxième fois, en l’espace de quelques jours.

Deux saisons de suite, Cnaps sport Itasy remporte la coupe de Madagascar. Les caissiers ont défait hier, au stade Alexandre Rabemananjara, sur un score de deux buts à un Elgeco plus, champion d’Analamanga. C’est la confirmation de la victoire ravie par l’équipe d’Ampatsakana du coach Patrick Randriambololona alias Tipeh, par deux buts à zéro, lors de la deuxième journée de la poule des As aller, il y a une semaine. Ce club phare de la Grande île arrivera-t-il à rééditer le fantastique doublé de la précédente saison ?

Cnaps Sport qui est en tête du classement à l’issue de la poule des As phase aller aura encore son mot à dire à la phase retour et décisive du championnat de Madagascar. Cnaps Sport a dominé la situation dès le premier quart d’heure avec la pluie d’attaques effectuée par les Lucien dit « Foroche », Niasexe et Lalaina. À la 19e minute, Foroche ouvre la marque et offre le premier but aux Caissiers, un tir dévié par la barre transversale et entre dans la cage du portier de l’Elgeco Plus, Eddit Bastia. Peu après, Cnaps sport creuse l’écart grâce à un exploit de Lalaina qui a éliminé les défenseurs ainsi que le gardien du camp adverse (23e).

Premier ticket

Le tableau affichait deux à rien à la pause en faveur de Cnaps Sport. Au retour des vestiaires, Elgeco Plus retourne la situation et multiplie ses attaques. Le club porte-fanion d’Analamanga réduit l’écart, grâce à un but signé Flavio. Mais le score restait inchangé jusqu’à la fin de la rencontre, malgré les nombreuses tentatives d’attaques d’Elgeco plus. Le défenseur et capitaine de ce club, Johnny Rafelambolantsoa, a été élu meilleur joueur de cette finale, et a ravi le trophée ainsi que le chèque géant de 500 000 ariary, offert par Telma. Lucien Kassimo dit Foroche, attaquant de Cnaps Sport a, quant à lui, remporté le trophée du meilleur buteur et le chèque de 500 000 ariary.

Logique, Patrick Randriambololona alias Tipeh, head coach de la Cnaps Sport a été élu meilleur entraîneur et a reçu, pour sa part, 300 000ariary. Telma a offert 3 millions d’ariary à l’équipe gagnante de cette finale et un million d’ariary pour la perdante. Cnaps Sport a donc validé son ticket pour la Coupe de la Confédération Africaine.

Serge Rasanda