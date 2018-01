Le match aller de la Supercoupe de Madagascar se jouera ce dimanche à Mahajanga. Fosa Juniors accueillera la Cnaps Sport Itasy au stade Alexandre Rabemananjara.

Match de préparation grandeur nature. La Cnaps Sport Itasy et Fosa Juniors Boeny retrouvent le terrain à partir de ce weekend, à Mahajanga. Les vainqueurs de la THB Champions League et de la Telma Coupe s’affronteront ce dimanche, au stade Alexandre Rabemananjara de Mahajanga, en match aller de la Supercoupe nationale. Et ce, à un mois de leur entrée en lice en compétitions africaines, respectivement en Ligue des Champions et en Coupe de la CAF.

Par la suite, les deux clubs se retrouveront au stade de Vontovorona, une semaine plus tard. « Cette Supercoupe constituera une bonne occasion d’évaluer la forme actuelle des joueurs », confie notamment l’entraîneur de Fosa Juniors, Bob Kootwijk, à ce propos. Comme quoi, ces rencontres s’apparenteront à des matches de préparation, afin que les joueurs puissent retrouver du rythme. « Il faudra cependant faire attention, puisqu’après, les matches les plus importants en Coupe de la CAF nous attendent », ajoute le Néerlandais.

Transfert de Nonot

Tout le monde scrutera de près la feuille de match du côté de Fosa Juniors ce dimanche. Et ce, après la confirmation en milieu de semaine du transfert de Jeannot Vombola alias Nonot, en provenance du Cosfa Analamanga. L’ancien attaquant de la Cnaps Sport pourrait ainsi affronter son ancienne équipe, où il a évolué jusqu’en 2016.

La Supercoupe revient cette année, après deux années d’absence. En effet, la Cnaps Sport avait réalisé le doublé championnat-coupe nationaux, en 2015 et en 2016. En 2014, elle avait remporté la dernière édition après avoir disposé d’Elgeco Plus Analamanga. Pour les Caissiers, le match de ce dimanche sera l’occasion de voir les premiers ajustements effectués par le coach Patrick Randriambololona alias Tipeh, après le départ de Njiva Rakotoharimalala, qui constituait jusque-là la meilleure arme offensive. Dans un entretien en début de semaine, il a annoncé « Boura ou Lalaina », pour éventuellement prendre sa place. Réponse ce dimanche.

Haja Lucas Rakotondrazaka