Le scénario que l’on attendait vient de se réaliser. La CNaPS Sport Itasy et Elgeco Plus Analamanga se sont tous deux imposés, hier à Fianarantsoa, lors de la deu­xième journée de la Poule des As retour.

Le triple tenant du titre a disposé du FC Zanakala (2-1), grâce à un but tardif de l’inévitable Lucien « Foroche ». Tandis qu’Elgeco Plus est sorti vainqueur d’un match très disputé, face à SOM-Fosa Juniors (3-2), grâce à un doublé de son attaquant de pointe, Bela.

Les deux clubs comptent respectivement douze et onze points et caracolent en tête du classement général. Lors de la troisième et dernière journée de ce jeudi, ils s’affronteront pour le gain du titre. Les Caissiers partent avec un petit avantage.

Un résultat de parité leur suffirait à s’adjuger une quatrième couronne nationale de rang. Prudence, toutefois, car beaucoup d’autres équipes se sont fait cueillir au poteau dans le passé, alors que le sacre les tendait le bras de cette manière.

Hier, la rencontre entre Elgeco Plus et Fosa a certainement émerveillé le public du stade Moderne Ampasam­bazaha. Cinq buts ont été marqués durant cette rencontre. Après l’ouverture du score de Jean Yves pour Fosa (6e), Tefy a égalisé pour Elgeco Plus. Les champions du Boeny sont repassés devant, peu de temps avant la pause, grâce à une réalisation de José Alain (37e).

Trois joueurs différents se sont illustrés lors de la première période. Par contre la deuxième mi-temps s’est résumée à un festival de Bela. Il a tout d’abord ramené les deux formations à égalité sur penalty (70e), avant d’arracher la victoire cinq minutes plus tard (75e).

Dans l’autre match de la journée, le FC Zanakala était également devant au moment de rejoindre les vestiaires, grâce à un but de Théo (16e). À la reprise, la CNaPS Sport a tout de même trouvé les ressources pour revenir et prendre l’avantage. Njiva a trouvé le chemin des filets pour la première fois après son retour de suspension, à la 52e minute.

Et à quelques instants du coup de sifflet final, l’inévitable Lucien « Foroche » a surgi pour offrir les trois points promis au vainqueur (80e). Ce dernier livrera certainement un duel à distance entre avant-centres avec Bela, lors de la troisième journée décisive de ce jeudi.

H.L.R.