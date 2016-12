À l’entame de la phase retour en Poule des As, la CNaPS Sport occupe la première place du classement. Les Caissiers sont en route vers un doublé championnat-coupe nationaux.

À partir de ce dimanche, CNaPS Sport Itasy, Elgeco Plus Analamanga, SOM-Fosa Juniors Boeny et FC Zanakala Haute Matsiatra se retrouveront pour le compte de la Poule des As retour. Le stade Moderne Ampasambazaha de Fianarantsoa sera l’hôte de cette ultime joute de la THB Champions League.

À l’entame de la dernière ligne droite, les Caissiers occupent le fauteuil de leader du classement général, avec six points. Les triple-tenants du titre sont en bonne voie pour l’emporter. Ils devancent Elgeco Plus d’une longueur. Derrière, Fosa et Zanakala sont à égalité, avec deux unités. Dans le cadre de la première journée de ce dimanche, la CNaPS Sport affrontera Fosa. Tandis que l’autre match mettra aux prises Elgeco Plus avec Zanakala.

Il y a cinq jours, la CNaPS Sport a remporté la Telma Coupe de Madagascar, face à Elgeco Plus, à Mahajanga. Son deuxième sacre consécutif du champion d’Itasy dans cette compétition.

Dorénavant, le cham­pion d’Itasy vise le doublé championnat-coupe nationaux, qu’il a déjà réalisé l’an dernier. Et s’ils maintiennent leur niveau affiché depuis le début de saison, on voit mal qui pourrait barrer la route de Mika et les siens.

Dates avancées

Lors de la phase aller, la première affiche avait débouché sur une victoire de la CNaPS Sport. En cas d’un nouveau succès, l’équipe de Tipeh conforterait sa première place au classement général. La seconde rencontre s’était soldée sur un score nul et vierge. Un résultat décevant qu’Elgeco Plus ne peut plus se permettre de concéder, sous peine de laisser filer la CNaPS Sport au classement.

Les dates de cette Poule des As retour ont été avancées, par rapport au calendrier initial. La compétition se terminera ce jeudi 8 décembre. Ce changement a été initié en concordance avec les exigences de la Confédé­ration africaine de football. En effet, le nom du vainqueur, qui représentera Mada­gascar en Ligue des cham­pions de la CAF, doit être communiqué à l’entité continentale du ballon rond avant le samedi 10 décembre.

Haja Lucas Rakotondrazaka