Elgeco Plus se trouve en première position du classement provisoire, après sa victoire face à la Cnaps Sport de la poule des As, aller.

Le club cham­pion d’Anala­manga, Elgeco Plus se trouve en tête du classement provisoire, après la deuxième journée de la poule des As, hier, au stade Ale­xandre Rabemananjara.

Durant ce match avant-goût de la finale de la Coupe de Madagascar, la bande à Ardinho s’est imposée 2 buts à rien, face à l’équipe tenante du titre. Six minutes après le coup d’envoi, Bela ouvre la marque sur un penalty qui prend en contre-pied, Ando, gardien de la Cnaps Sport. Quelques minutes plus tard, Mando servi par Ronald, rate une occasion dans la surface adverse, en envoyant la balle hors cadre (11e).

Une autre occasion ratée des caissiers, bien servis devant la cage adverse, Lucien envoie la balle largement au-dessus de la barre transversale (35e). La première période a été marquée par la domination de l’équipe d’Itasy en termes de possession de balle et d’occasion. Elgeco Plus a tenté de creuser l’écart, seul face face à Ando, Zola tire à côté du premier poteau (50e).

Ce club porte-fanion d’Ana­lamanga, creuse finalement l’écart grâce au but signé Bila, d’une reprise en puissance dans la surface (77e). Après le match nul de la première journée et la victoire d’hier, Elgeco Plus se positionne en pôle position avec 4 points, suivi de la Cnaps sport, 3 points.

Tenu en échec

Quant à l’autre match comptant pour la deuxième journée, Zanakala FC de la Haute Matsiatra a tenu en échec SOM Fosa Juniors FC sur sa pelouse, score final un partout. Les Fianarois ont ouvert le score grâce au but marqué par Théo qui a lobé le portier majungais, Jhorialy, en profitant de la sortie de ce dernier (22e).

Juste avant la pause, le club hôte égalise suite au tir croisé de Dax qui a trompé Fabrice, gardien de Zanakala FC (44e). Le match était équilibré en deuxième période et le score est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final. Avec ses deux points obtenus après deux matches nuls, SOM Fosa Juniors FC occupe la troisième place, devant Zanakala FC (1 point).

Le troisème jour, Elgeco Plus retrouvera Zana­kala FC dimanche et la Cnaps Sport rencontrera le SOM Fosa Juniors, au stade Rabe­mananjara. Les matches retour auront lieu du 7 au 11 décembre, au stade d’Am­pasambazaha Fianarantsoa.

Serge Rasanda