CNaPS Sport et Elgeco Plus ont respectivement battu SOM-Fosa Juniors et le FC Zanakala, hier à Fianarantsoa. Les deux équipes s’engagent, désormais, dans un duel pour le titre national.

La CNaPS Sport Itasy a débuté de la meilleure des manières la Poule des As retour, hier. Sur la pelouse du stade Moderne Ampasambazaha, le club triple-champion de Madagascar a disposé du SOM-Fosa Juniors Boeny sur le score de deux buts à un. Grâce à ce résultat, il reste en tête du classement général.

La rencontre a été précédée d’une minute de silence en hommage aux footballeurs brésiliens du Chapecoense, décédés récemment lors d’un crash aérien. Les joueurs ont tous porté un brassard noir. Le premier fait marquant est survenu très rapidement, de la part d’un ancien pensionnaire de la ligue d’Anala­manga. À la 6è minute de jeu, Dax, des 16 mètres du but, a trompé Leda, ce qui a permis à Fosa de prendre l’avantage au tableau (6è, 0-1). À partir de ce moment, les Caissiers ont couru après le score. On se dirigeait vers une victoire des Majungais, quand le capitaine de la CNaPS Sport, Ando, a remis les deux équipes à égalité à trois minutes de la fin du temps règlementaire (87è, 1-1). Dans la foulée, Niasexe a surgi pour arracher la victoire et renverser une situation bien mal embarquée pour son club (90è, 2-1).

Hors course

Derrière, Elgeco Plus suit le rythme imprimé par la CNaPS Sport. Le champion d’Analamanga a aussi enregistré un succès, hier. Opposés au FC Zanakala Haute Matsiatra, Dino et ses coéquipiers l’ont emporté sur le score de deux buts à rien. Suite à une contre attaque éclair, Bela a ouvert la marque pour Elgeco Plus à la 35è minute de jeu (35è, 1-0). Par la suite, il a fallu attendre les derniers instants pour voir le but du break, signé Rasta (90è, 2-0).

Au classement général, la CNaPS Sport demeure en tête avec 9 points. Elgeco Plus est en embuscade, à une longueur. Tandis que Fosa et FC Zanakala sont relégués très loin, avec 2 unités chacun. Ces deux formations n’ont plus aucune chance d’être champion, mathématiquement parlant, puisqu’il ne reste plus que deux journées, soit 6 points à glaner au maximum. Ce mardi, le tournoi se poursuivra avec une confrontation entre la CNaPS Sport et Zanakala d’un côté, et un duel Elgeco-Fosa de l’autre. Si les cham­pions d’Itasy et les champions d’Analamanga s’imposent encore une fois à l’issue de cette deuxième journée, ils s’affronteront dans un match décisif, jeudi.

Haja Lucas Rakotondrazaka