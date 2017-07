La société Guanomad apporte son soutien à la Fédération malgache de football. Ce partenariat entre dans le cadre de l’accueil du match comptant pour le CHAN.

Une société de plus dans les rangs de celles convaincues à soutenir le football malgache. Le président de la la Fédération malgache de football, Doda Andria­miasasoa et le président directeur général de Guanomad, Érick Rajaonary ont procédé hier à la signature d’une convention de partenariat en vue du match comptant pour la deuxième journée du championnat d’Afrique des nations de ce dimanche.

Le partenariat, d’une valeur de 20 millions d’ariary consiste à la dotation d’engrais pour la réhabilitation du terrain de Maha­masina en cette période hivernale et surtout en guise d’appui à l’organisation générale de la rencontre de ce dimanche entre Madagascar et Mozambique. « Les travaux sont déjà effectués ce lundi, on a doté d’engrais avec un encadrement technique et la main d’œuvre. La pelouse est depuis arrosée trois fois par jour. Il y a assez d’engrais pour l’entretien de ce terrain ultérieurement en cas de besoin », a mentionné le PGD de Guanomad, Erick Rajaonary lors de sa prise de parole.

« On a constaté l’état du terrain après la fête nationale et on est, de notre côté, convaincu de l’importance d’aider le sport et surtout le football malgache, le sport le plus populaire du pays », a-t-il poursuivi.

Que le début

« Ce que fait la société Guanomad est une action de patriotisme, en aidant l’équipe nationale, qui défend l’honneur de notre pays. Ce partenariat sera consacré plutôt à l’accueil et à l’organisation du match de ce dimanche », a souligné le numéro un de la FMF, Doda Andria­miasasoa. « Normalement, selon le contrat entre nous et la commune urbaine d’Antananarivo, la fédération ne devrait plus payer les 3 millions d’ariary de location du stade après la réhabilitation du terrain pour accueillir la CAN U17 » a-t-il ajouté.

Ce dernier a également rappelé le coût de la réhabilitation du stade et du terrain qui s’élevait à 160 millions d’aria­ry. La société Guano­mad a déjà dit être prête pour la suite de ce partenariat.

Serge Rasanda