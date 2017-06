L’ailier de la CNaPS Sport, Njiva Rakotoharimalala, passe un test au Wydad Athletic Club du Maroc. Sa participation à la Cosafa Castle Cup n’est pas encore confirmée.

Si un joueur mérite de trouver une équipe à l’étranger, c’est bien lui. Njiva Rakotoharimalala est au Maroc depuis la fin de la semaine dernière. Il passe un test au Wydad Athletic Club.

« Je suis au Maroc pour un test au Wydad. Pour l’instant, je ne sais pas encore quand est-ce que le test se terminera. Et donc, je ne sais pas encore si je pourrai disputer la Cosafa Castle Cup ou non », a-t-il confirmé. Multiple cham­pion de Madagascar et vainqueur de la Coupe des Clubs Champions de l’océan Indien, le meilleur joueur et le meil­leur buteur de la Champions League 2014, il a déjà tout gagné avec la CNaPS Sport.

Nouveau défi

Il faisait également partie de l’épopée glorieuse des Barea en Cosafa Castle Cup 2015, conclue avec une belle troisième place. Aujourd’hui, il doit se lancer un nouveau défi dans sa carrière. Et ce nouveau défi pourrait l’emmener au Maghreb, donc il sera le premier joueur malgache à y évoluer si son contrat se conclut.

Le Wydad AC est un des plus grands clubs professionnels marocains. Il a gagné la ligue des champions de la CAF en 1992 et finaliste en 2011. A son palmarès figure également une victoire en coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe en 2002.

Njiva suit la voie tracée par ses coéquipiers des Barea, Carolus Andriamahitsinoro qui joue en Algérie de même qu’Ibrahim Ahamada. La filière maghrébine offre ainsi des opportunités aux talents malgaches. Le jeu des équipes du Maghreb convient très bien aux joueurs malga­ches, plus techniques que physiques.

Njiva incertain

En parlant de la Cosafa justement, la participation de Njiva à l’édition 2017 n’est pas encore sûre, puisque la compétition débutera ce weekend. Les Barea, en regroupement au centre technique national de Carion depuis une semaine, sont prévus partir ce jeudi pour l’Afrique du Sud. Madagascar sera engagé dans le groupe B, en compagnie des Seychelles donc, du Mozambique et du Zimbabwe. Dans le groupe A, l’on retrouve la Tanzanie, le Malawi, l’île Maurice et l’Angola.

Les Barea disputeront leur premier match, ce lundi 26 juin à 19h30 heures locale, au stade Moruleng. Ils entreront en lice face aux Seychellois. Par la suite, leur deuxième rencontre est fixée pour le mercredi 28 juin, face aux Zimbabwéens, à 17h heure locale au stade Royal Bafokeng Sports Palace. Et enfin, ils concluront la phase de poule contre les Mozambicains, le vendredi 30 juin à 17h heure locale au stade Moruleng. L’objectif sera bien évidemment de s’emparer de la première place du groupe B, qualificative pour les quarts de finale. Dans ce cas, la Grande île retrouvera le Swaziland, le dimanche 2 juillet au stade Royal Bafokeng Sports Palace. Si un doute subsiste avec la présence de Njiva au sein de la sélection, celle de Rinjala est pratiquement assurée. En effet, son club a accepté de le libérer pour la compétition et il devrait être l’unique expatrié retenu.

Haja Lucas Rakotondrazaka